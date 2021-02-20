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从种子到餐桌 数字农批建设助力打赢种业翻身仗

2021年02月20日08:22 | 来源：中国青年报
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原标题：从种子到餐桌 数字农批建设助力打赢种业翻身仗

日前，现代种业发展基金在京召开以“潜心构建新型数智种业生态，全力赋能种业打好翻身仗”为主题的现代种业发展基金有限公司战略规划（2021-2025）专家论证会议。会议提出，构建新型数智种业生态，助推种业育繁推一体化建设，助力打赢种业翻身仗。

如何构建新型数智种业生态？中农北斗董事长王惠枝提出，在农产品流通领域方面着手，通过建市场要数据，打造“从种子到餐桌”的数字农批市场，将终端消费数据与种子、生产、加工、流通等环节的有机结合，从而促进种子研发、生产、推广、安全等领域的稳健发展。

谈到数字农批对于种业的促进作用时，王惠枝进一步分析，我国种业要良性稳健发展，在于产学研的结合和育繁推一体化的建设。其核心抓手在于“推”，关键要义在于通过对终端市场的流通、消费形成的数据，通过数字化分析应用，赋能“推”的方向、“推”的内容。数字化农批中心市场的建设，可在七个方面为种业的“推”发挥巨大作用。

首先，数字农批中心可为种业的靶向研究、靶向生产提供有效的数据支持；其次，数字农批中心可为种业的集群、育繁推一体化提供良好的应用推广环境；第三，数字农批中心可对提升种业产业链控制力和主导能力起到关键性支撑作用；第四，建设数字化农批中心可为种业企业创造良好的营商环境；第五，数字农批中心可对种业打牢基础，完善种子资源库和种业基地建设提供关键性的帮助；第六，数字农批中心可对种业品牌化建设起到决定性作用；第七，数字农批中心促进了各方资本、资源对种业的关注和投资。

记者问及数字农批的落地性和后续发展问题时，王惠枝补充，种业翻身仗是一场需要集合多方力量共同奋斗的战役，任重而道远。通过建立“省研究中心、市繁育生产中心、区县推广中心”的省市县三级行政区域一体化的全国种业网络生态体系，可以有效地促进技术、人才、资金等创新要素集群化；可以充分调动起全国各省市区县的科技、人才、资本等多方力量以不同的形式参到种业建设中来。最终通过网络生态对科技创新和技术攻关的支持，进而强化关键环节、关键领域、关键品种保障能力，实现提升种业基础设施高级化、种业产业链现代化水平。（记者 崔宁宁）

(责编：赵竹青、吕骞)

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