原标题：增值税发票数据显示 用工大省春节消费大增

国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节期间(2月11日至2月17日)，全国居民消费市场持续活跃，与去年春节期间相比，消费快速稳步增长，受“非必要不返乡”倡议带动，用工大省消费大幅增长。

据统计，今年春节期间全国批发零售业销售收入同比增长27.9%。其中，医疗医药、服装鞋帽、化妆品及卫生用品等消费增速较快，分别增长35.7%、31.1%、38.4%；文具等文化用品、肉禽蛋奶等生活必需品、高端消费珠宝首饰消费较为稳定，分别增长20.2%、10.6%、18.8%。

值得注意的是，今年春节期间，我国餐饮服务销售收入同比增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%。其中茶馆服务、正餐服务、小吃服务实现较快增长，同比增幅分别为473.3%、421.5%、253.6%，餐饮配送服务、快餐服务保持稳步增长，增幅分别为148.7%、26.1%。

此外，文体娱乐业销售收入同比增长117.1%，其中群众文体活动增加带动文化艺术服务同比增长111.6%，室内娱乐及市郊休闲观光活动活跃带动娱乐服务同比增长128.7%，体育健身热带动体育服务同比增长77.4%，游乐园等旅游娱乐服务同比增长57.4%。

春节期间人们响应倡议选择“就地过年”，外来人口聚集的地区商品消费旺盛，用工大省消费出现较快增长，如北京、上海、广东(含深圳)居民消费分别同比增长44.2%、32%、31.1%。（李华林）

(责编：赵竹青、吕骞)