人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

增值税发票数据显示 用工大省春节消费大增

2021年02月20日08:22 | 来源：经济日报
小字号
原标题：增值税发票数据显示 用工大省春节消费大增

　　国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节期间(2月11日至2月17日)，全国居民消费市场持续活跃，与去年春节期间相比，消费快速稳步增长，受“非必要不返乡”倡议带动，用工大省消费大幅增长。

　　据统计，今年春节期间全国批发零售业销售收入同比增长27.9%。其中，医疗医药、服装鞋帽、化妆品及卫生用品等消费增速较快，分别增长35.7%、31.1%、38.4%；文具等文化用品、肉禽蛋奶等生活必需品、高端消费珠宝首饰消费较为稳定，分别增长20.2%、10.6%、18.8%。

　　值得注意的是，今年春节期间，我国餐饮服务销售收入同比增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%。其中茶馆服务、正餐服务、小吃服务实现较快增长，同比增幅分别为473.3%、421.5%、253.6%，餐饮配送服务、快餐服务保持稳步增长，增幅分别为148.7%、26.1%。

　　此外，文体娱乐业销售收入同比增长117.1%，其中群众文体活动增加带动文化艺术服务同比增长111.6%，室内娱乐及市郊休闲观光活动活跃带动娱乐服务同比增长128.7%，体育健身热带动体育服务同比增长77.4%，游乐园等旅游娱乐服务同比增长57.4%。

　　春节期间人们响应倡议选择“就地过年”，外来人口聚集的地区商品消费旺盛，用工大省消费出现较快增长，如北京、上海、广东(含深圳)居民消费分别同比增长44.2%、32%、31.1%。（李华林）

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：支持京津等五城市创建国家人工智能创新应用先导区
　　人民网北京2月19日电 （赵超）据工业和信息化部网站19日消息，工信部近日印发通知，支持创建北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都国家人工智能创新应用先导区。这是继上海（浦东新区）、深圳、济南-青岛3个先导区后，工业和信息化部发布的第二批先导区名单。…
外汇局：2020年我国经常账户顺差超2万亿元 国际收支保持基本平衡
　　人民网北京2月19日电 （申佳平）据国家外汇管理局消息，外汇局日前公布了2020年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示，2020年，我国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部