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从“牛气”春节中，我们读到了什么？（望海楼）

王俊岭
2021年02月20日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　农历辛丑牛年春节，是中国疫情防控常态化后的首个春节，也是中国迈向全面建设社会主义现代化国家新征程后的首个春节。在此特殊节点上，中国向世界展示了一个“牛气”的牛年开端。

　　这个春节，物质丰盈，消费旺盛，7天长假，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。这个春节，年味浓浓，精神充实，一周时间，全国电影票房高达78.22亿元，观影人次达1.6亿，成为史上最“牛”春节档。这个春节，平安喜乐，疫情可控，2月18日即春节假期后开工第一天，全国高风险地区全部清零。

　　考虑到世界范围内，经济低迷还在持续，新冠肺炎疫情仍在蔓延，中国牛年春节能这么“牛气”更是殊为不易。中国为什么能做到？在这背后，我们能读到什么？

　　靠努力，也靠实力。就眼前来看，春节平安祥和，离不开亿万人近期作出的努力。时间拉长看，没有过去一年的艰辛付出，就没有这个热闹踏实的春节。一年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央始终坚持人民至上、生命至上，团结带领全国各族人民勠力同心、携手同行，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。2020年，中国国内生产总值迈上百万亿元新台阶。这些努力和实力，不仅为牛年春节的安稳欢乐打下了坚实基础，也为艰难复苏的世界经济带来了希望之光。

　　有信心，也有精神。一年之计在于春，喜气腾腾的开端，是牛年发展的好兆头。乐于消费、敢于消费，不止因为腰包鼓鼓，更因为对未来满怀信心。除了有比黄金还可贵的信心，中国人民更有宝贵精神。这个春节，亿万人响应国家号召，就地过年。这背后，是中国人历来抱有的家国情怀，是对天下为公、克己奉公的崇尚和对天下兴亡、匹夫有责的担当。家是最小国，国是千万家。因为家国同心，中国人民找到了战胜一切艰难险阻的精神支撑。

　　是优势，也是自信。在历史长河中，牛年春节只是一瞬间，然而，在14亿中国人心里，这个春节将毕生难忘。新中国70多年发展积累起来的强大综合国力，经济增速在全球率先转正，发展预期依然良好，这些重要优势在春节期间得以集中展示，尤其是中国共产党领导和中国社会主义制度的显著优势持续彰显。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。我们可以自信地说：“牛气”春节背后，有着每个中国人坚定前行的底气。

　　今朝犹可忆，明日更可期。牛年春节的红火势头一定能延续下去，因为中国人的牛劲牛力，因为中国人的自强自信。在2021年这个关键年份，中国也一定能创造更加灿烂的辉煌。征途漫漫，惟有奋斗！

　　（作者为本报评论员）

(责编：赵超、吕骞)

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