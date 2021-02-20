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北京：1.5万家新落户CBD企业开工

2021年02月20日08:26 | 来源：北京日报
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原标题：北京：1.5万家新落户CBD企业开工

　　年味儿尚未褪去，北京CBD又恢复了昔日繁忙。眼下，区域的1.5万家新落户企业正紧锣密鼓陆续开工，迎接它们在“新家”的首个春天。

　　开工首日，银泰中心写字楼人来人往，多家餐厅在中午已经需要等位了。从悠闲假日到忙碌工作的无缝切换，让克诺尔轨道交通北京分公司的总经理曲良感到有些惊讶。“周边的写字楼好像同时恢复了平时的热闹。我们一共有20多名员工在CBD办公，全部到岗了。”曲良说，她买来了咖啡、甜点犒劳大伙儿，“鼓舞一下士气！”

　　克诺尔集团是一家拥有116年历史的德企，在轨道交通的制动系统、空调系统等方面蜚声海内外。去年，公司将中国区总部落户在了CBD。“就拿北京的地铁线路来说，约有一半的车辆段由我们提供运维保障。”曲良说，虽是年初，他们已着手根据地铁、高铁的全年开通情况做规划，为各站点部署运维人员。“今年，我们希望借助技术优势，持续扩大售后服务人员团队，建立新的服务站点，为首都轨道交通智能化建设和运营保驾护航。”

　　2020年，在受到疫情影响的情况下，北京CBD的经济发展势头依旧强劲。据统计，2020年北京CBD全年的新注册企业达1.5万家，其中外资企业770家，8家跨国公司总部落户，数量居全市之首。CBD功能区实现税收超1100亿元，对全市的经济贡献度与2019年相比提高了1.2个百分点。

　　国家服务业扩大开放综合示范区、北京自贸试验区的“两区”政策叠加，成为更多企业选择CBD的原因。去年12月底，本市首家持有个人征信业务牌照的市场化征信机构落户CBD。“我们非常看好‘两区’政策对金融科技创新企业的支持和带动效应。”朴道征信有限公司董事长赵以邗说，2021年是公司正式营业的第一年，公司将快速建立重点覆盖消费信贷、普惠金融领域“薄信用记录者”的信用产品及服务体系，开展形式多样的征信合作。

　　人勤春早，企业忙着复工复产，承担着服务企业、招商引资等功能的CBD管委会也上紧了发条。“我们正全面摸排企业的复工复产情况，有针对性地制定政策服务包。尤其是针对去年新落户的企业，要尽快把服务送到，协助他们快速发展。”CBD管委会相关负责人说。

　　今年，北京CBD将围绕“审批事权下放、投资贸易便利化、金融制度创新”等方面，加快推动北京自贸试验区CBD总体实施方案的落地实施，制定“国际金融、专业服务、数字经济”等分领域的专项行动计划，形成一批可复制可推广的先进案例。

　　吸引项目落地，加速产业聚集，仍是CBD今年的重要目标。目前，管委会正积极筹备建立全球招商体系，推动市场化招商公司正式运营，开展国际国内定向招商。北京CBD招商服务中心即将全面启用，通过“一站式”服务，强化招商推介和项目对接，在审批精简、服务便利等方面加大力度，为企业做好服务。此外，CBD还将有序推进核心区楼宇入市，投放一批优质空间进入市场，吸引头部企业、总部型企业入驻。(记者 朱松梅)

(责编：赵竹青、吕骞)

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