原标题：3月户外赏星指南：中旬双星伴月 绽放“红眼笑脸”

早春三月，气温转暖，户外赏星变得更加宜人。3月天空将上演火星合昴星团、灶神星冲日等天象。最具观赏性的天象出现在3月18日和3月19日傍晚，届时，火星、毕宿五和蛾眉月将共同绽放出“灿烂笑脸”。

北京天文馆介绍，在5颗肉眼可见的行星中，3月天空中只有火星值得关注，它在金牛座顺行，午夜下落，前半夜可见。在3月4日还将出现火星合昴星团的景象。昴星团是一个非常知名的疏散星团，在晴朗的夜晚肉眼可见；但是，在光污染比较严重的城市或者大气透明度不是很好时，刚入门的爱好者要想找到昴星团还比较困难。火星合昴星团提供了一个轻松找到它的机会：3月4日20时左右，向西南方看去，红色火星一眼就能辨别出来，在它不远处有一团模糊的云雾，那就是昴星团。

火星合昴星团之后，第4号小行星灶神星将于3月5日冲日。专家介绍，从地球上看，灶神星是最亮的小行星，在完全没有光污染的情况下，天文爱好者可挑战用肉眼直接寻找这颗小行星。如果天气不理想，也可选择相近日期进行观测。灶神星下一次冲日将出现在2022年8月。

3月18日、3月19日傍晚，在晴朗的西方天空可以容易地看到一张笑脸——“双星伴月”的美景将上演，火星、毕宿五和蛾眉月共同绽放笑脸。专家介绍，这次两只“眼睛”的亮度比较接近，比之前发生过的“一眼大”“一眼小”的笑脸要美观一些。笑脸的“眼睛”为什么红红的？专家解释，火星土壤中含有大量氧化铁，氧化铁反射太阳光时，红色波长部分比较多，使得火星看上去红通通；而毕宿五是一颗红巨星。“这次‘红眼笑脸’的五官相对端正，持续时间较长，非常值得一看！”(记者 牛伟坤)

(责编：赵竹青、吕骞)