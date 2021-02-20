原标题：境内个人有望开展年度5万美元额度内境外投资

日前，国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生在《中国外汇》杂志撰文表示，今年外汇局将研究有序放宽个人资本项下业务限制，其中包括研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性等；推进合格境内机构投资者(QDII)的制度实施，适时提高QDII总额度，根据外汇收支形势灵活把握额度发放的节奏和规模，满足境内市场主体跨境资产配置需求。

叶海生在文中表示，2021年，资本项目将按照坚持稳中求进的总基调，积极谋划未来资本项目开放的新格局，有序开展高水平对外开放试点，提升个人用汇便利度，以深化改革开放激发新发展活力，改革并完善与新发展格局下更高水平开放型经济新体制相适应的外汇管理体制机制。

他具体提出了四方面重点工作，其中包括研究有序放宽个人资本项下业务限制。修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定，取消年度购付汇额度限制，优化管理流程；研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性；配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。

过去的一年，外汇局采取了多项措施扩大金融市场双向开放，如取消合格境外机构投资者投资额度限制、简化境内证券期货投资资金管理、常态化发放合格境内机构投资者额度等。

叶海生表示，2021年，外汇局将对标对表高水平开放要求，以证券市场开放为重点，提升境内金融市场的国际化水平，稳妥有序地推进资本项目开放。具体来说，包括五方面工作。

一是稳慎推进境内金融市场的开放。统一银行间债券市场和交易所债券市场对外开放政策，形成规则合一的债券市场开放制度框架和政策；稳妥推进境内金融衍生品市场对外开放，研究适当放宽境外机构投资者只能基于套期保值原则开展境内金融期货交易的限制。

二是稳步推进股票、债券发行市场的开放。完善境外机构境内发行债券(熊猫债)资金及汇兑管理政策；规范红筹股企业境内上市管理，放宽其募集资金购汇汇出限制，明确境外股东减持购付汇管理规则；继续做好“沪伦通”项下存托凭证(CDR/GDR)双向发行及跨境转换相关外汇管理工作。

三是推进合格境内机构投资者(QDII)的制度实施。完善常态化QDII额度发放机制，进一步完善各类QDII机构额度发放规则；适时提高QDII总额度，根据外汇收支形势灵活把握额度发放的节奏和规模，满足境内市场主体跨境资产配置需求；健全QDII机构定期报告及监测分析制度。

四是改进保险机构境外投资管理。优化保险机构境外投资管理政策，对保险机构境外直接投资(ODI)和证券投资实施分别管理；规范保险机构境外投资管理，满足保险资金境外配置资产的合理需求。

五是推动证券公司外汇业务试点。继续推进证券公司结售汇业务试点工作，健全管理制度，规范并完善相关外汇账户、境内外汇划转等规则，支持其代客结售汇业务的健康发展；选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点，制定试点规则，合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等，支持证券公司做大做强，发挥证券公司对外汇市场的积极作用。

文/本报记者 程婕

(责编：赵竹青、吕骞)