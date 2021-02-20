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2020年中国国际收支保持基本平衡 经常账户顺差2989亿美元

2021年02月20日08:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：2020年中国国际收支保持基本平衡 经常账户顺差2989亿美元

　　中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)19日公布数据显示，2020年，中国经常账户顺差20437亿元(人民币，下同)，按美元计值为2989亿美元，其中，货物贸易顺差36611亿元，服务贸易逆差10040亿元。

　　外汇局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，2020年，中国经常账户顺差值与同期国内生产总值(GDP)之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡，并具有三大特点。

　　一是货物贸易保持较高顺差。2020年，国际收支口径的货物贸易顺差为5338亿美元。分季度看，货物贸易顺差则呈现出先降后升的走势。

　　二是服务贸易逆差收窄。2020年，服务贸易逆差1453亿美元，同比下降44%。其中，旅行逆差1162亿美元，同比下降47%，主要是在疫情影响下，跨境出行受限，旅行收支大幅萎缩。

　　三是直接投资延续较高顺差，证券投资双向交易活跃。2020年，直接投资顺差1034亿美元，同比增长78%，其中对外直接投资1096亿美元，同比增长12%，境内主体对外投资保持理性有序；来华直接投资2130亿美元，同比增长37%，表明境外投资者看好中国经济长期发展潜力。证券投资项下双向流动更加活跃，对外证券投资和来华证券投资均表现为增长。

　　王春英称，总体来看，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，有利于中国国际收支保持基本平衡。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、吕骞)

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