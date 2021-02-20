2月19日，大年初八，苏宁全员开工第一天，苏宁集团董事长张近东围绕2021苏宁要坚持什么、相信什么、倡导什么发表了团拜讲话。张近东表示，2021年要把握“聚焦”和“创效”两大发展主基调，实现从商业模式向盈利模式的转变、从零售商向零售服务商的升级。

聚焦创效：“宽路当窄路走，窄路作宽路行”

据了解，2021年苏宁将大刀阔斧进行业务变革，加快开放赋能、优化线下店面结构、推动大快消供应链融合、推进物流网络的结构调整；将聚焦家电、自主产品、低效业务调整以及各类费用控制四个利润点，强化苏宁易购主站、零售云、B2B平台、猫宁四个规模增长源。

张近东强调，要自上而下聚焦零售主航道、主战场，深挖供应链、全场景运营、用户服务、零售技术的护城河，凸显区域管理网络的特色化优势，“针对不在零售主赛道的，就要主动做减法、收缩战线，该关的关，该砍的砍”。

全员创业：“心态归零，重新出发”

团拜讲话中，张近东对春节期间坚守零售服务一线的苏宁人表达了感谢。春节期间，苏宁全场景延续不打烊传统。数据显示，苏宁门店导购的预约接待人数同比增长350%，线下门店销售迎来高速增长，家电、3C类商品增幅超过40%，特别是一站式以旧换新服务的订单增长89%。伴随春节热销，苏宁零售云顺势宣布一季度新开门店600家的目标。

张近东表示，新时期要持续在业态拓展、供应链建设、场景运营、终端服务等“战场”打造苏宁“铁军”，而与之匹配的，就是要通过高回报的奖励来推动优秀团队氛围的延续和传递。据悉，2021年，苏宁将进一步加大股权激励、专项激励等奖励的范围和力度。

张近东倡导全员秉持脚踏实地的实干精神：“历经十年的互联网发展，苏宁人要心态归零重新出发，聚焦利润增长，强化业务变革，夯实能力建设。”

(责编：李楠桦、吕骞)