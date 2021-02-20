原标题：芯片短缺孰喜孰忧

2020年起出现的芯片缺货问题至今没有缓解的迹象，其影响范围已经不局限于汽车行业。对于全球重要的芯片供应商而言，面对这种状况也可谓喜忧不一，冷暖自知。

从芯片需求端来看，福特、大众、丰田、雷诺、Stellantis等众多汽车著名厂商已因芯片问题造成不同程度的停产、减产；苹果、三星、索尼等手机和其他电子消费品生产商也不同程度受到影响。整体而言，汽车、手机、游戏、安防等产业都受到了影响，一些企业不得不压缩利润率较低的产品，把有限的资源投入到重点产品之上。

对于芯片供应商和芯片厂商来说，2020年的行情跌宕起伏，并非全年单边上升。但总体来说，芯片厂商的存在感明显得到加强，业绩也因下半年需求的爆发而出现改善。

据市场调研机构Gartner发布的报告，2020年全球半导体芯片的支出金额高达4498.38亿美元，同比增长7.3%，这意味着需求量在进一步提升。

翻看近日公布的各大芯片巨头的财报，几乎无一例外出现了增长。

台积电2020财年全年净利润同比增长46.32%，去年第四季度成为其十年以来的最佳季度；联华电子四季度净利润同比增长191.8%；全球最大智能手机芯片厂商的联发科去年营收同比增30.8%，创历史最高纪录，其手机芯片业务市场份额高达31%，超过了美国高通公司。

日韩成为美国修改芯片出口规则的受益方。韩国产业通商资源部的数据显示，2020年韩国芯片出口992亿美元，同比增长5.6%，为史上第二高。最大芯片厂商三星芯片业务利润成为提振其业绩的主要动力；第二大芯片厂商SK海力士净利润同比更是增长了136.9%，其中第四季度的营收是2019年同期的5倍。

欧洲的几大芯片厂商也均有获益。荷兰恩智浦截至12月底的第三财季中，经调整后的每股收益和销售额均好于预期，第四季度恩智浦在汽车和移动设备终端市场的销售尤其强劲。美国的高通、AMD、英伟达、英特尔等企业的利润也均有提升。

面对需求的爆发，生产商赚足了钱，但面对供应链缺货难题却无从下手。

这一波芯片短缺除了各行业智能化程度提升加上疫情带来的新需求造成产能紧张外，还有一个重要原因是美国为了打击其他国家的科技产业，修改了芯片出口规则。2月11日，美国半导体行业协会的多名理事，包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片生产企业的首席执行官，联名致信拜登，呼吁将半导体制造业的补贴赠款或税收抵免放入即将出炉的经济复苏计划当中。这些企业的忧虑所在是，在全球半导体芯片市场中，美国制造的芯片占比已经从30年前的37%下降到目前的12%左右。

(责编：王震、吕骞)