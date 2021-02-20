张小洁

中国医疗美容行业市场规模（亿元）及增速

资料来源：艾瑞咨询，东吴证券研究所

进入2月，同花顺医美概念指数一路拉升，截至2月18日收盘，该指数月内累计上涨12.88%。18日，医美板块再度走高，华东医药涨停，鲁商发展、景峰医药等涨超5%。随着医美行业景气度高企，企业扩张意愿明显。记者注意到，今年以来，医美行业并购加速，上市公司拓展版图动作频频。

华东医药2月17日晚间公告称，拟通过全资子公司英国Sinclair以6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元销售里程碑付款，收购Cocoon公司持有的西班牙能量源型医美器械公司HighTech公司100%股权。华东医药表示，公司于2018年收购英国Sinclair全面布局医美产业，本次收购将进一步丰富公司医美产品管线并扩展业务领域，实现公司在非手术类主流医美产品的全覆盖。

老牌药企康哲药业也踏足医美领域。康哲药业近日发布公告称，于2021年2月1日，集团通过公司全资附属公司向若干第三方卖方收购一家皮肤线专业公司Luqa Ventures Co.，Limited的全部已发行股份。康哲药业表示，本集团认为皮肤治疗及高端医美市场前景广阔，为扩大市场地位，本集团其中一项发展策略为通过多元化丰富产品矩阵并扩张相关领域版图。

此外，朗姿股份2月9日晚间公告称，拟以自有资金12500万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙），该基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为25100万元。朗姿股份表示，本次投资设立医美股权并购基金是公司加快推进医美业务发展的又一重要部署，有利于加快公司医美业务快速扩张的步伐和实现公司医美战略的深入推进。

三个多月前由京汉股份更名而来的奥园美谷，则明确表示将通过收并购占领医美市场。该公司在今年1月披露的投资者关系活动记录中表示，考虑自建形式周期较长，通过收并购的形式有助于公司尽快切入医美赛道。公司十分看好医美行业的发展前景，希望通过收并购的方式在下游医美机构、上游医美原材料端快速占领市场，进而向中游医美科技端发力。

当前，国内医美市场保持高增长态势且潜力巨大。东吴证券研究表示，国内医疗美容市场正呈现出快速发展的趋势，根据艾瑞咨询统计与预测，2020年中国医疗美容市场规模约1975亿元，同比增长11.6%，受疫情影响，行业增速略有下降，但未来将逐步提升。预计2023年市场规模达3115亿元，2019至2023年年均复合增长率为15.2%。

另据弗若斯特沙利文统计，2019年中国大陆医美渗透率从1.5%提升至3.6%，但仍较世界主要国家有较大差距，约为日本的三分之一，美国的五分之一，韩国的六分之一。国海证券研究表示，相比美国、韩国，中国医美全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少四倍以上增长空间。

多家机构均表示，对于尚处于成长期的医美行业来说，竞争格局存在很大的变数。华安证券研究表示，与2016及2017年地产、服装等实业资本向医美领域的跨行业并购不同，近期的并购整合以行业内的兼并为主，大型连锁机构借助资本杠杆，积极进行连锁、品牌的扩张及业态的延伸。在行业持续高增和资本杠杆效应之下，超大规模医美龙头诞生可期。

(责编：王震、吕骞)