2月18日新年上班第一天，国家税务总局党委书记、局长王军与河南周口市税务局驻太康县马厂镇前何村第一书记韩宇南，以及河南省周口市政府、河南省税务局、周口市税务局主要负责同志进行视频连线，慰问基层一线扶贫税务干部。王军强调，全国税务系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的决策部署，学习先进、崇尚先进、争当先进，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，充分展现能吃苦、敢担当、勇作为的税务铁军风采。

连线中，韩宇南分享了多年担任驻村第一书记并荣获表彰奖励的切身感受：“我深深地知道，我只是全国众多驻村第一书记和税务系统扶贫干部中的普通一员，比我更优秀更辛苦的人还有很多，我会牢记自己的使命，继续履行好驻村第一书记的职责，在乡村振兴中贡献全部力量。”从2015年至今，韩宇南携妻驻村、以村为家，一心带领群众发展产业，用实际行动践行着对乡亲们的承诺。如今的前何村，道路通了，路灯亮了，产业有了，村子早已由原来的贫困村变成产业富民村、美丽宜居村，村民的日子越来越有奔头。韩宇南也先后获得“全国脱贫攻坚奖贡献奖”“中国好人”“中国好税官”等荣誉称号。

在听取韩宇南的发言和感人事迹后，王军表示，事非经过不知难，只有亲身经历了、真正付出了，才能有这么深的感受，也才能收获付出艰辛后的成功与喜悦。“同志们不辞辛劳，脚踩泥泞、汗湿衣背，不惧酷暑严寒，用自己的辛苦指数换来贫困群众的幸福指数，为党和国家的扶贫事业贡献力量，也为税务系统增光添彩，大家都是好样的！”王军向周口市委、市政府对税收工作和税务扶贫工作的大力支持表示衷心感谢，向包括韩宇南在内的全国税务系统基层一线扶贫干部表示诚挚慰问。他强调，全国税务系统广大干部职工要以韩宇南同志及其他扶贫先进典型、各方面模范人物为榜样，在各自工作岗位上，砥砺践行“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，埋头苦干实干，接续奋斗奋进，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为服务全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

王军要求，各级税务机关党委要认真学习贯彻习近平总书记关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话精神,切实提升政治站位，高效落实相关税费优惠政策，助力扶贫产业发展，巩固扩大脱贫攻坚成果，在乡村振兴中再立新功；要用心用情关心关爱扶贫一线税务干部，尽力解决他们的工作生活困难，牢固树立“让吃苦者吃香、有为者有位、出力者出彩”的鲜明导向，进一步激发干事创业的动力与活力；要充分发挥职能作用，强化税收大数据分析运用，积极服务各级党委政府科学决策，更好促进经济社会发展。

河南省税务局、周口市税务局主要负责同志在连线中分别汇报了税务部门统筹推进脱贫攻坚等重点工作情况，表示将认真贯彻税务总局党委部署要求，以身作则带头干，开拓进取创新干，求真务实埋头干，不断优化纳税服务，落实落细减税降费政策，为乡村振兴增添“税动力”。

据了解，“十三五”期间，税务总局立足税收工作实际，持续加大对贫困地区和群众的帮扶力度，指导和推动各级税务机关在当地党委政府的统一领导下做实做细扶贫工作，将落实支持脱贫攻坚税收优惠政策作为重中之重，及时更新并发布《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，利用税收数据优势开展扶贫情况分析，选派专职扶贫税务干部累计达3.42万名，其中驻村第一书记1.05万名，全系统共帮扶8782个贫困村、245万贫困人口实现顺利脱贫。税务总局党委将把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为2021年重点工作任务，务求取得新成效、实现新突破，助力帮扶地区的乡亲顺利开启乡村振兴新征程。

税务总局总会计师兼人事司司长郝军辉，总局办公厅、党建工作局、机关党委主要负责同志，河南省税务局、周口市税务局主要负责同志参加视频连线活动。

(责编：王震、吕骞)