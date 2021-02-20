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商务部：全国87%餐饮企业春节期间正常营业 交易额同比增长261%

2021年02月20日14:03 | 来源：人民网
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核心阅读：

·全国87%的餐饮企业春节期间正常营业，餐饮交易额同比增长261%。

·今年春节期间全国餐饮外卖交易额同比增长154%。

·年夜饭半成品外卖同比增长4倍，单人份外卖订单同比去年翻了一番。

人民网北京2月20日电 （赵竹青）据商务部消息，2021年春节黄金周期间，广大餐饮企业在做好疫情防控的基础上，优化丰富菜品、创新服务方式，保障群众“就地过年”，餐饮消费迎来“开门红”。

经营情况明显好转。据有关协会和外卖平台调查，全国87%的餐饮企业春节期间正常营业，餐饮交易额同比增长261%。浙江省商务厅监测的重点餐饮企业收入、客流量分别同比增长520%、413%。河南省小吃和民俗经济超过正常年份，景区小吃街异常火爆，个别小吃店收入比平日上涨15-30倍。

年夜饭消费热度不减。据调查，不少品牌餐饮企业预订率超过95%，有的企业年夜饭营业额甚至同比增长300%以上。农历廿八至除夕，年夜饭半成品外卖同比增长4倍，单人份外卖订单同比去年翻了一番。江苏省年夜饭市场供需两旺，个别餐饮企业早在春节前3个月，包间就预定一空。湖南省餐饮企业积极推广年夜饭“送到家”模式，线上收入占年夜饭销售额近30%。

外卖订单持续火爆。据餐饮外卖平台数据显示，今年春节期间全国餐饮外卖交易额同比增长154%。天津市线上礼盒、年夜饭线上预销售成为亮点，大厨入户年夜饭订单量超过500份，较往年同期增长20%以上。北京市餐饮外卖平台联合商户推出各式菜肴，发起“京味年夜饭甄选餐厅”“老馆子闹元宵推荐菜”“老字号春节半成品大礼包”推介活动，开展“春节不打烊”活动，让市民居家尝遍美食。

餐桌文明成为时尚。反对食品浪费、分餐制、公筷制等，成为餐饮消费的重要主题。据有关协会监测，50%以上的消费者主动提出分餐或者积极配合分餐；60%以上的消费者在点餐、用餐等环节，有反对浪费的自觉意识或者能做到积极配合。山东省各地餐饮企业主动“瘦身”菜单、推出小份套餐等多种形式引导人们厉行节约，杜绝“舌尖上的浪费”。

(责编：赵竹青、章斐然)

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