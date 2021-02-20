作为农村金融的主力军之一，农业银行始终将支持春耕备耕作为服务“三农”工作的重要内容，集全行之力优先配置信贷、人力等重要资源，努力保障各类涉农主体春季农业生产金融需求。截至2020年末，全行涉农贷款余额4.29万亿元。

全力满足春耕备耕信贷需求。围绕农资生产运输、农业基础设施建设、农业经营主体扩大再生产等重点领域，早对接、早谋划，提前摸清需求情况，逐一制定服务方案，倾斜配置信贷资源，力争2021年春耕备耕期间新增涉农贷款2700亿元以上，其中新增农户贷款1100亿元以上。出台疫情防控专项支持政策，对因疫情出现暂时性困难的信贷客户，不抽贷、不断贷、不压贷，到期贷款应展尽展，同客户一起渡过难关。

扎实做好春耕备耕基础金融服务。以农业大省、农牧渔大县为重点，进一步完善“人工网点+自助银行+惠农通服务点+互联网金融服务”的服务渠道。做好惠农通服务点服务功能提升、推广掌银应用、自助机具维保等工作，线上线下相结合，保障客户便捷享受支付、汇兑、结算、缴费等各项服务。

全面提升春耕备耕服务效率。在春耕备耕金融需求集中区域，鼓励分支行开设专门窗口受理相关业务；按照特事特办原则，设立信贷业务绿色通道，优先办理、限时办结各分行服务春耕备耕事项；在有条件地区提供上门服务，进一步加快业务办理速度，确保“不误农时”。

着力推广无接触金融服务。应对新冠肺炎疫情在农村零星散发态势，进一步加大线上金融服务力度。支持分行在掌银开通春耕备耕服务专区。依托电话银行、官方微博、公众号等渠道，引导1.6亿县域注册客户更好应用掌银，有效开展信贷融资、商品购买、生活缴费等各种服务。全流程线上化提供“惠农e贷”网络融资服务，力争春耕备耕期间新增贷款800亿元。

有效发挥服务春耕备耕合力。积极对接发改委、商务部、农业农村部等部委，对确定的春耕备耕重点园区、重点企业、重点农业经营主体等，加大金融服务力度，提升金融服务精准性。强化与政策性融资担保基金和各省农业信贷担保公司的合作，完善银担合作支农有效模式。加强与农资供应企业、农业产业化龙头企业、农民合作社等的合作，大力推广产业链/供应链服务模式，为其上下游春耕生产主体提供有效金融服务。

(责编：申佳平、吕骞)