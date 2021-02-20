本报记者 庞革平 李 纵

黄文秀生前在百色芒果基地。

百色市委宣传部供图

走进时代楷模黄文秀生前驻村工作的广西百色市乐业县新化镇百坭村，一派欣欣向荣的景象。“村民如今的好日子，和黄文秀的努力奉献是分不开的，她在任时为百坭村打下了很好的脱贫基础。”百坭村党支部书记周昌战说。

2019年，百坭村实现整村脱贫。2020年底，百坭村所有贫困户脱贫摘帽。黄文秀生前的夙愿终于实现。

“她用生命书写坚决打赢脱贫攻坚战的使命担当”

直到今天，回想起得到消息的那个清晨，周昌战仍然感到悲痛。2019年6月17日凌晨，他们的第一书记黄文秀在从百色返回乐业途中，遭遇山洪不幸遇难，年仅30岁。

“她用生命书写坚决打赢脱贫攻坚战的使命担当。”周昌战说。

2016年从北京师范大学硕士研究生毕业后，黄文秀放弃留在大城市的机会，选择加入选调生队伍回到百色工作，立志改变家乡的落后面貌。

参加工作刚满一年，黄文秀就要求到基层去。2017年8月，她到石漠化片区的田阳县那满镇挂职任党委副书记；2018年3月，又主动要求到条件更为艰苦的国家扶贫开发工作重点县乐业县担任百坭村第一书记。

百坭村长沙屯村民黄仕京曾问过黄文秀：“你是大城市的研究生，怎么会想要来这么偏远的农村工作呢？”黄文秀思考了片刻对他说，“小康不小康，关键看老乡。百色是我的家乡，更是全国脱贫攻坚的主战场之一，作为一名党员，我有什么理由不回来呢？”

百坭村村民居住分散，黄文秀翻山越岭，用近两个月时间遍访全村195户建档立卡贫困户。“她像我女儿一样亲。”韦乃情是黄文秀的结对帮扶对象，她清楚地记得，仅2018年，文秀就到她家里探望了12次，除了嘘寒问暖，还帮扶她家种上20亩油茶，并为她协调解决养老补贴、医疗报销等问题。

一件件，一桩桩，百坭村几乎每个人都能说上一两个和黄文秀有关的故事。黄文秀担任百坭村第一书记1年又82天，帮助全村88户418人脱贫，将贫困发生率从22.88%降到2.71%。

“日子越过越红火，大家的干劲更足了”

一幢3层楼房里，百坭村脱贫户班统茂和家人正在厨房里忙碌，餐桌上摆满了美食，自家种的砂糖橘堆放在一旁，黄灿灿的格外显眼。

“我家种了20多亩砂糖橘，去年亩产6000多斤，每亩纯收入1万多元。”除了砂糖橘，班统茂还种植八角、油茶等，年收入也有近10万元。在他带动下，20多岁的儿子也在家种起了砂糖橘。“现在生活好了，去年底我买了一辆小汽车，以后可以开车到砂糖橘基地干活。”

“这多亏了文秀书记。”班统茂说，百坭村有种植砂糖橘的传统，但种植技术不行，又没销路，挣不了多少钱。黄文秀到任后先是为村里联系到百色一家公司，传授技术，帮村民建起标准化果园。为打通市场销路，她又积极探索网上销售路径，建立起百坭村电商服务站。

乡村要振兴，发展是硬道理。黄文秀和村两委干部一起，带领群众摸索到了适合本村发展的产业——种植砂糖橘、八角、杉木等。经过努力，全村种植杉木从原来的8000余亩发展到2万余亩，砂糖橘从1000余亩发展到2000余亩，八角从600余亩发展到1800余亩。

目前，村里逐步完善了道路、水利等基础设施建设，正在实施村庄美化、文明新风等工程。“当时文秀书记跟我说，只要把村里的产业发展起来，大家就一定能住新房、买新车。如今，这些都实现了！”班统茂说，“日子越过越红火，大家的干劲更足了。”

“学习发扬黄文秀的精神，继续把‘长征路’走下去”

接替黄文秀担任驻百坭村第一书记的杨杰兴，带我们沿着新修的水泥路来到那用屯。“我们脚下的这条路，被村民们亲切地称为‘致富路’。修路，是文秀生前最挂心的事。”杨杰兴说，这条水泥路全长22公里，连通11个屯。路未修通前，村里车辆进出非常困难，沿途村民种植的砂糖橘、八角等产品很难卖到外面。“正是有了文秀书记的努力，这条路终于在2019年12月底建成通车了。”

“6月14日，她殉职前的最后一个工作日还在与我们开会讨论村里的项目。”周昌战说，当天，村里一个灌溉200多亩农田的渠道被山洪冲断裂了，黄文秀听到消息，第一时间带领村干部到现场查看灾情，当晚组织大家汇总受灾情况，商量如何抓紧维修，解决群众困难。

黄文秀的入党申请书中写道：“一个人要活得有意义，生存得有价值，就不能光为自己而活，要用自己的力量为他人、为国家、为民族、为社会做出贡献。”

一年多来，村两委干部接过黄文秀的接力棒，百坭村制定了文秀扶贫产业路“139”产业发展规划，成立百色秀起福地百坭农业发展有限公司，注册了“秀起福地”“百坭”“秀美百坭”3个商标，依托特色产业打造了山茶油、山泉水、茶叶、砂糖橘、蜂蜜、清水鸭等“秀起福地”系列农产品，帮助群众销售农副产品，确保持续增收，壮大村集体经济。

“伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。我们要学习发扬黄文秀的精神，继续把‘长征路’走下去。”杨杰兴说。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 06 版）

(责编：李源、吕骞)