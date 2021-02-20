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自然资源部门精准施策，助力贫困地区资源优势变发展优势

用好土地政策 产业更加红火（奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷）

本报记者  常  钦  朱  隽
2021年02月20日14:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　和煦阳光下，江西省赣州市赣县区五云镇夏潭村甜叶菊基地一派生机。“选对了产业，土地成了聚宝盆！”夏潭村党支部书记谢瑞山感慨，在自然资源部结对帮扶下，村里新发展起甜叶菊产业，“甜蜜”事业越来越红火。

　　夏潭村的脱贫实践是一个缩影。决战决胜脱贫攻坚，各级自然资源部门聚焦“两不愁三保障”，抓住政策扶贫、对口扶贫两条主线，出台一系列政策，为脱贫攻坚提供了重要的资源要素保障和资金支持，助力贫困山乡壮大特色产业、广大农民脱贫致富。“十三五”期间，合计安排脱贫攻坚专项计划指标235.54万亩，全国易地扶贫搬迁手续完善安置住房登记率已达96.22%。

　　用好用足政策，拓宽脱贫资金来源

　　立春以来，安徽省岳西县冶溪镇琥珀村的田地里，郁郁葱葱的油菜和茶苗长势喜人，正在田间忙活的脱贫户刘百江说：“原来的危房拆除复垦后，去年栽下茶苗，过两年每亩能收入三四千元！”

　　“用活政策，一举两得！”冶溪镇党委书记王金桥说，得益于城乡建设用地增减挂钩政策，镇里拆除了农村危旧房屋，村容村貌焕然一新。此外，通过复垦整治增加耕地面积600余亩，不少村庄特色产业发展壮大，带动乡亲鼓起腰包。

　　“拎包入住，小区水电路网等设施配套齐全，太安心了！”河南省新县泗店乡吉祥社区脱贫户郑立新，2017年受益于易地扶贫搬迁，搬出山区，实现稳定脱贫。

　　易地扶贫搬迁钱从哪里来？河南省自然资源厅党组书记刘金山说：“用好用足政策，拓宽脱贫攻坚资金来源。”河南创新机制，探索建立宅基地复垦券制度。“十三五”期间，新县易地扶贫搬迁1863户7490人，全部入住新房。

　　从贫困地区增减挂钩节余指标省域内流转使用，到深度贫困县节余指标由国家统筹跨省域调剂，城乡建设用地增减挂钩政策不断拓展完善，为脱贫地区提供了“真金白银”的支持。2016年以来，增减挂钩节余指标在省域范围内调剂资金超过2600亿元，跨省域调剂资金1800多亿元，合计超过4400亿元。

　　用好资金“活水”，滋润产业发展。四川省巴中市将易地扶贫搬迁与产业培育同步规划、同步推进，为脱贫产业发展创造有利条件，一大批脱贫群众变成社区居民、产业园区工人。通江县长兴村脱贫户张桂芳说：“村里‘长’出了葡萄、蓝莓等新产业，我在家门口找到了工作，挣钱顾家两不误。”

　　发挥行业优势，解决最急最盼的民生难题

　　精准扶贫需要科技支撑。“针对贫困地区不同资源禀赋，我们发挥地质行业优势，全力服务脱贫攻坚。”自然资源部中国地质调查局总工室主任吴登定说，在一个个贫困山区，地质调查人员深入一线，探索走出以找水打井、防灾减灾、地质旅游和绿色矿山为主的特色扶贫之路。

　　找水打井，解决饮水安全难题。

　　2020年5月22日，是让海南省琼中黎族苗族自治县长征镇岸山村村民们难忘的日子，武汉地质调查中心扶贫突击队打出一口日出水量200多吨的水井。看着清水汩汩而出，王华老人掬一捧尝了个鲜，“真甜！缺水吃的日子一去不复返了！”这个扶贫突击队先后在长征镇建成饮用水井7口，解决了3500多人的饮用水困难。

　　脱贫攻坚战打响以来，中国地质调查局发挥技术优势，在江西赣南红层区、滇桂黔岩溶区和西部干旱区等缺水严重地区，精准对接需求，成功找水打井1600余口，为严重缺水地区贫困群众提供了生产生活水源保障。

　　富硒土地调查，让特色农业越长越壮。

　　走进江西省于都县梓山富硒蔬菜产业园，一排排现代化标准蔬菜大棚鳞次栉比，大棚内丝瓜、辣椒、茄子等蔬菜长势喜人，农户忙着采摘供应市场。“富硒蔬菜牌子响，不仅销路不愁，还能卖上好价钱。”梓山镇潭头村驻村第一书记肖桂花笑着说。

　　好土产好菜。“多亏地质调查队员找到富硒土，铺就致富路。”肖桂花说，产业园建成以来，每年产出富硒蔬菜6万吨，提供就业岗位2000多个，带动周边1000余户脱贫致富。

　　“十三五”时期，中国地质调查局先后在贫困地区调查圈定绿色富硒土地2366万亩，支持建设300余处特色农业产业示范基地，推动贫困地区走上富硒产业致富之路。

　　挖掘地质资源，更多绿水青山变成金山银山。

　　浙江省仙居县横溪镇金村变了，从落后村变成了网红打卡地。2018年，中国地质环境监测院在金村开展地质文化村建设。“地质文化和乡村文化‘串起来’，旅游、文创、农业等产业深度融合，这两年村里人气越来越旺，绿水青山变成了带动乡亲致富的金山银山。”金村党支部副书记方四明说。

　　数据显示，中国地质调查局在贫困地区查明各类地质遗迹2200多处，通过挖掘地质文化元素和特色资源，以地质旅游产业带动群众增收。

　　不动产登记服务便捷，让脱贫群众生活更安心

　　走进贵州省仁怀市易地扶贫搬迁幸福小区，一栋栋青灰色的楼房与翠色欲滴的绿化景观交相掩映。小区广场里热闹异常，迁出大山的搬迁户们正在领取不动产权登记证书。李明大爷说：“拿到‘红本本’，吃下一颗‘定心丸’！”

　　李大爷的获得感，得益于易地扶贫搬迁不动产登记的便民举措。贵州省自然资源厅升级不动产登记信息平台，增设专门模块批量受理，大大提高办证效率。截至2020年底，全省为搬迁安置群众颁发不动产产权证书36万本。

　　易地扶贫搬迁，让脱贫群众圆了安居梦。“十三五”期间，全国累计建成安置住房260余万套，960多万建档立卡贫困群众乔迁新居。为巩固脱贫攻坚成果，自然资源部专项部署易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，各地设置绿色通道，主动服务搬迁群众。据介绍，所有安置住房将于2021年6月底前完成不动产登记。

　　拿到“红本本”，新居民拥抱新生活。“以前孩子上学要走很远的路，接送是个大问题。现在，孩子就在家门口上学，方便多了！”山西省大同市天镇县万家乐易地扶贫搬迁小区居民张科说，社区周边配套的小学、幼儿园，搬迁群众只要拿不动产登记证书，孩子就能顺利入学。

　　“一本证书解决了搬迁群众的后顾之忧。”大同市规划和自然资源局确权登记科科长张勇说，凭证就近上学是搬迁群众的期盼，为了尽快发证到手，大同各级不动产登记机构强化服务，用不到20天时间，完成全市5万余本安置住房登记工作。

　　拿到“红本本”，干活有劲头。新疆维吾尔自治区额敏县杰勒阿尕什镇的搬迁安置小区干净整洁，波塔·恰依扎提的新家就在这里，“家里宽敞明亮，水、电、暖齐全，没了后顾之忧，可以努力挣钱啦。”如今她开了一家美容美发店，边学技术、边学经营，今年计划扩大店面，再添置些新设备。

　　自然资源部有关负责人表示，下一步将扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让脱贫群众的生活越来越有奔头。

　　《 人民日报 》（ 2021年02月20日 04 版）

(责编：李源、吕骞)

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