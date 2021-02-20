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中信银行位列“全球银行品牌500强”16位 品牌价值较上年增长10.2%

2021年02月20日14:19 | 来源：人民网-金融频道
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2月，英国品牌评估机构Brand Finance发布“2021全球银行品牌500强”排行榜。中信银行位列该榜单第16位，较上年上升5位；品牌价值达145亿美元，较上年增长10.2%。在上榜的71家中资银行机构中，位列第8位。

全球银行品牌 500 强榜单由英国《银行家》杂志联合Brand Finance 共同打造，每年定期公布，至今已连续开展15年，是全球银行界公认的具有较高权威性的品牌价值排行榜。

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的挑战和压力，中信银行沉着应对，推进各项业务转型，全年实现营业收入1,947.31亿元，比上年增长3.81%；归属于银行股东的净利润489.80亿元，比上年增长2.01%。

2020年是中信银行上一个三年战略规划期的收官之年。过去三年，该行保持战略定力，有效应对内外部环境变化，迎难而上、扎实工作，沿着规划蓝图坚定前行，建设“四有”最佳综合金融服务企业取得阶段性成就。2021年，中信银行表示将坚决贯彻党中央决策部署，落实国家和集团“十四五”规划，坚持稳中求进总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持改革创新推动，以高科技驱动为引擎，以高质量发展为主题，以高价值创造为主线，加强党建引领发展，加强协同融合发展，加强轻型集约发展，成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者。

(责编：申佳平、吕骞)

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