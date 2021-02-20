人民网北京2月20日电 （赵超）智能手机无线充电的“功率竞赛”或将落幕。2月19日，工业和信息化部官网发布了《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”）。征求意见稿要求，自2022年1月1日所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求不超过50W。

征求意见稿提出，规定适用于移动、便携式以及电动汽车（含摩托车）的无线设备，并要求“移动和便携式无线充电设备应当工作在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz 频段，且额定传输功率不超过50W，辐射参数应当满足《无线充电（电力传输）设备技术要求》。”

据了解，目前市场上在售的部分品牌智能手机已实现50W无线充电，同时有进一步向高功率发展的趋势。本次征求意见稿的发布，意味着无线充电设备技术发展将步入规范管理。

除此之外，征求意见稿还提出，额定传输功率大于22kW但不超过120kW的电动汽车（含摩托车）无线充电设备应当工作在19-21kHz频段，额定传输功率不超过22kW 的电动汽车（含摩托车）无线充电设备应当工作在79-90kHz频段。

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