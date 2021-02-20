人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

工信部拟制定手机无线充电规范：功率不超过50W

2021年02月20日14:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月20日电 （赵超）智能手机无线充电的“功率竞赛”或将落幕。2月19日，工业和信息化部官网发布了《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”）。征求意见稿要求，自2022年1月1日所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求不超过50W。

征求意见稿提出，规定适用于移动、便携式以及电动汽车（含摩托车）的无线设备，并要求“移动和便携式无线充电设备应当工作在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz 频段，且额定传输功率不超过50W，辐射参数应当满足《无线充电（电力传输）设备技术要求》。”

据了解，目前市场上在售的部分品牌智能手机已实现50W无线充电，同时有进一步向高功率发展的趋势。本次征求意见稿的发布，意味着无线充电设备技术发展将步入规范管理。

除此之外，征求意见稿还提出，额定传输功率大于22kW但不超过120kW的电动汽车（含摩托车）无线充电设备应当工作在19-21kHz频段，额定传输功率不超过22kW 的电动汽车（含摩托车）无线充电设备应当工作在79-90kHz频段。

 

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
化肥价格上涨？12部门：扎实做好春耕用肥保供稳价
　　人民网北京2月20日电 （申佳平）2021年全国范围春耕即将启动。据国家发展改革委官网消息，发改委等12部门近日发布《关于做好2021年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》（以下简称《通知》），要求扎扎实实做好春耕用肥保供稳价工作，发挥化肥对保障粮食安全的重要作用。…
工信部拟制定手机无线充电规范：功率不超过50W
　　人民网北京2月20日电 （赵超）智能手机无线充电的“功率竞赛”或将落幕。2月19日，工业和信息化部官网发布了《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部