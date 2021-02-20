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中央农办、农业农村部通报表扬106个全国村庄清洁行动先进县

2021年02月20日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月20日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为发挥示范带动作用，进一步激发广大干部群众扎实开展村庄清洁行动、推进农村人居环境整治提升的积极性主动性，中央农办、农业农村部日前印发《关于通报表扬2020年全国村庄清洁行动先进县的通知》（以下简称《通知》），对北京市延庆区等106个措施有力、成效突出、群众满意的村庄清洁行动先进县予以通报表扬。

《通知》介绍，2018年12月，中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等18个部门联合印发《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》，重点发动农民群众开展“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯），着力解决村庄环境脏乱差问题。两年多来，各地采取有效措施、迅速组织推进，动员近4亿人次，全国95％以上的村庄开展了清洁行动，绝大多数村庄实现干净整洁有序。村庄清洁行动成为圆满完成《农村人居环境整治三年行动方案》目标任务的有效抓手，为农村地区新冠肺炎疫情防控提供了有力支持。

《通知》指出，今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。各地要全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件精神，围绕“共建清洁家园 喜迎建党百年”主题，因地制宜拓展提高“三清一改”标准，着力引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，不断健全长效机制，美化提升村容村貌，促进农村人居环境质量全面提升，推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居转变，助力农村地区新冠肺炎疫情防控。

2020年全国村庄清洁行动先进县名单（制表：李源）

(责编：李源、章斐然)

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