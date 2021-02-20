最近，扶贫剧《山海情》的爆红，将观众视线聚焦到现实中的大西北。剧中人物筚路蓝缕，将环境恶劣的闽宁村建设成为新家园，抒写了一代援宁人的山海情谊。

在现实中，无数个“山海情”的故事在祖国大地发生，洋河股份的梦之蓝公益就是其中一个。于洋河而言，这里的“山”，是大山里的孩子；这里的“海”，则是逐梦者的星辰大海。从扶贫助学到航天公益，爱心的点点汇聚,把“山”与“海”的情谊紧紧相连。

为了大山深处的笑脸

2020年12月11日，跨越2000多公里，梦之蓝公益志愿者服务队终于抵达目的地——西昌市四合乡中心校。这一天，四合乡中心校的孩子们高兴得像过年一样，看到梦之蓝公益送来了装着字帖、钢笔等学习用品和玩具的梦想大礼包，航天模型玩具以及爱心助学金，孩子们露出了纯真的笑容。

“感谢哥哥姐姐们的礼物，我非常喜欢。”五年级的吉克公果举着航天模型，喜笑颜开。

四合乡是西昌市彝族聚居乡之一,这里有美丽的梯田，壮观的火把节，更有值得呵护的童心和梦想。《山海情》中，“厦大高材生”郭闽航放弃了县城的优越条件，毅然选择到村小支教。梦之蓝公益志愿者服务队，就有一群像郭闽航一样满腔热血的人。

“我和志愿者们一同启发孩子们的思想，拓宽孩子们的眼界，这是我们成就感的来源。”梦之蓝公益的一位志愿者这样说。

梦之蓝志愿者服务队把爱的种子洒向山区，为促进下一代的健康成长尽力所能及之力。他们给山村的孩子带来新的希望，也带来更光明的未来。

几年来，梦之蓝志愿者服务队的足迹已遍布云南普洱、陕西延川、青海海东，从最初对贫困地区的捐助，到对留守儿童的关注，再到捐建读书书屋，以及不计其数的公益活动……在这个过程中，他们用一次又一次的爱心之举唤起了大众的公益情怀，把爱的种子传递给更多的人。

奔赴更远的星辰大海

“我有一个梦想，飞向浩瀚太空，踏过银河水，点亮北极星”“我有一个梦想，乘宇宙飞船，带熊猫旅行，在火星种下梧桐”……

浪漫航天情，我辈中国梦，梦之蓝公益用点点微光照亮孩子们的梦想，也点亮华夏民族的梦想。

2019年，洋河股份正式成为中国航天事业合作伙伴，助力开创中国航天更好的时代。洋河股份启动“梦之蓝M6+”百万航天合伙人计划，以公益为纽带，引领广大消费者共同参与、共同见证，共筑中国航天梦，消费者还可以通过扫描“梦之蓝M6+”瓶体上的红包二维码来支持航天公益。

在不平凡的2020年，从胖五、北斗，到天问、嫦娥,中国航天人从未停下奋楫星河的脚步。每一个心潮澎湃的瞬间，“梦之蓝”都通过梦想牵线，激发和助力每一个人的梦想，将点点星火汇成燎原之势，让梦想驶入星辰大海。

(责编：申佳平、吕骞)