人民网北京2月20日电 （记者罗知之）今天，国家外汇管理局公布2021年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。谈及1月份我国外汇收支形势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，总的来看，在国内经济持续稳定恢复、金融市场双向开放的基本面支撑下，当前我国跨境资金双向流动更趋活跃，有助于进一步提升外汇市场的深度和广度。

数据显示，1月银行结汇12923亿元人民币，售汇10279亿元人民币，结售汇顺差2644亿元人民币；按美元计值，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元。1月，银行代客涉外收入31952亿元人民币，对外付款28789亿元人民币，涉外收付款顺差3163亿元人民币；按美元计值，2021年1月，银行代客涉外收入4933亿美元，对外付款4445亿美元，涉外收付款顺差488亿美元。

王春英表示，1月份我国外汇市场运行总体平稳。从主要指标表现看，银行结售汇顺差408亿美元，环比回落39%；非银行部门涉外收支顺差488亿美元，回落10%。上述指标呈现顺差主要受季节性因素影响，年底前我国货物出口和顺差规模通常较高，春节前企业资金需求增加，贸易项下收结汇也会比较集中。1月，货物贸易项下结售汇和涉外收支顺差均超过400亿美元，为主要顺差项目。

市场主体预期稳定，结售汇行为保持理性。1月，衡量企业结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为65%，环比下降6个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为62%，上升2个百分点。

跨境双向投资活跃。资本项下涉外收支双向交易均保持较高规模，总体均衡。直接投资涉外收支延续净流入。证券投资总体呈现净流出，其中外资净增持境内债券和股票416亿美元，港股通项下境内主体净买入香港股票折合401亿美元。

“展望未来，外部环境依然错综复杂，世界经济复苏过程中的不稳定、不确定性因素依然较多，我国建设更高水平开放型经济新体制，经济持续健康发展基础没有改变，外汇市场有望保持平稳运行。”王春英说。

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