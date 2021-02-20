核心阅读：

·商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%。

·《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》细化明确了集中度风险管理和限额管理量化标准，一方面，商业银行与合作机构共同出资发放贷款，与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%。另一方面，商业银行与合作机构共同出资发放的互联网贷款余额，不得超过本行全部贷款余额的50%。

·《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》进一步明确严控互联网贷款跨地域经营，强调地方法人银行开展互联网贷款业务的，应当服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

人民网北京2月20日电 （记者罗知之）银保监会办公厅近日印发了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（以下简称《通知》），银保监会有关部门负责人就《通知》相关问题回答了记者提问。该负责人表示，单笔商业银行互联网贷款中合作方出资比例不得低于30%，这一标准是根据当前商业银行互联网贷款业务开展的实际情况，经充分调研测算确定的，同时也考虑到与《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》的相关规定保持一致，避免监管套利。

出台《通知》的背景是什么？

银保监会有关部门负责人表示，银保监会高度重视互联网贷款业务平稳健康发展，于2020年7月颁布实施《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（以下简称《办法》），初步建立了商业银行互联网贷款业务制度框架。《办法》合理界定了互联网贷款内涵及范围，并就贷款风险管理、合作机构管理、消费者保护等方面提出了具体要求。主要包括：规定互联网贷款业务授信审批、合同签订等核心风控环节应当由商业银行独立开展，要求商业银行将共同出资发放贷款纳入限额管理，按照收益风险匹配、适度分散等原则选择合作机构，加强集中度风险管理等。

《办法》发布以来，在引导商业银行规范开展互联网贷款业务、促进商业银行提升风险管理能力上起到了积极作用。同时，监管部门也发现，各机构执行效果和整改力度存在差异，特别是在独立实施核心风控环节、加强合作机构管理等方面，部分机构的互联网贷款业务行为与《办法》要求仍有一定差距，存在风险隐患。

为强化《办法》执行效果，监管部门在听取多方意见的基础上，结合实际情况充分研究论证，认为有必要根据《办法》第62条的规定，进一步细化审慎监管要求、统一监管标准。一方面，进一步强化独立风控要求，督促商业银行落实风险控制主体责任，自主完成对贷款风险评估和风险控制具有重要影响的风控环节，严禁将关键环节外包。另一方面，对商业银行与合作机构共同出资发放贷款的出资比例、集中度、跨地域开展业务等事项，细化提出监管标准,引导商业银行进一步规范互联网贷款行为，促进业务健康发展。

《通知》明确了商业银行与合作机构共同出资发放贷款的出资比例要求，主要考虑是什么？

上述负责人认为，商业银行与合作机构共同出资发放贷款，有利于各类机构间优势互补、提高效率。但在实践中，个别银行存在信贷风险管理薄弱、与合作方权责利不对等等情况和问题，损害了互联网贷款业务健康、可持续发展的根基。

为营造公平展业、良性竞争的市场秩序，引导商业银行按照风险共担、互利共赢的原则，审慎开展与各类机构的合作，《通知》在《办法》基础上细化了出资比例区间管理要求，提出了量化标准，即商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%。

“这一标准是根据当前商业银行互联网贷款业务开展的实际情况，经充分调研测算确定的，同时也考虑到与《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》的相关规定保持一致，避免监管套利。”该负责人称。

《通知》对商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的集中度管理提出了哪些要求，主要考虑是什么？

银保监会有关部门负责人表示，为促进商业银行提高精细化管理水平，防范合作机构风险向银行体系传染，《办法》对商业银行开展互联网贷款提出了限额管理及合作机构集中度管理要求。其中，《办法》第53条明确提出，商业银行应当按照适度分散的原则审慎选择合作机构，避免对合作机构的过度依赖；第54条规定，商业银行应将与合作机构共同出资发放贷款总额纳入限额管理，并加强共同出资发放贷款合作机构的集中度风险管理。

但在实践中，各商业银行对上述规定的理解和把握存在差异，个别机构的集中度管理和限额管理落空。为进一步树立审慎经营导向，促进银行切实落实监管要求、不断提升自身信贷管理和风险防控能力，《通知》细化明确了集中度风险管理和限额管理量化标准。一方面，商业银行与合作机构共同出资发放贷款，与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%。另一方面，商业银行与合作机构共同出资发放的互联网贷款余额，不得超过本行全部贷款余额的50%。

“上述规定，既能够促进商业银行进一步实现互联网贷款业务的适度分散，避免过度依赖单一合作机构的集中度风险，同时为互联网贷款业务健康发展充分预留了空间。”该负责人说。

《通知》为何禁止地方性银行跨区域经营？

“立足本地市场、服务本地客户是地方性银行经营发展的基本定位，也是监管部门一以贯之的监管导向。但近年来，个别地方性银行利用互联网技术拓展业务区域，严重偏离定位，盲目无序扩张，带来较大风险隐患。”上述负责人表示。

针对这一问题，监管部门始终高度重视，在各个领域均加强了对地方性银行跨区经营的规范整改工作。在人民银行不久前公开征求意见的《商业银行法（修改建议稿）》中，也明确作出区域性商业银行不得跨区域展业的规定。同时，《办法》第62条也专门提出，监管机构可对跨注册地辖区业务提出审慎性监管要求。

按照上述精神和工作部署，《通知》进一步明确严控互联网贷款跨地域经营，强调地方法人银行开展互联网贷款业务的，应当服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。同时，《通知》也充分考虑部分机构的实际情况，对无实体经营网点、业务主要在线上开展，且符合监管机构其他规定条件的机构，豁免适用上述规定。

《通知》的出台对消费者是否会产生影响？

银保监会有关部门负责人介绍，金融活动应当始终坚持以人民为中心的发展方向，切实保护消费者合法权益。《通知》在起草过程中充分体现了既要依法加强监管、切实防范金融风险，又要维持长尾客户和小微企业金融服务连续性的导向。一方面，《通知》提出的各项要求，有利于商业银行遵循市场化、法治化原则，实现互联网贷款业务的高质量发展。从长远来看，商业银行互联网贷款业务持续规范，有利于增强对实体经济发展和消费升级的支持力度，不断满足小微企业和居民日益增长的融资需求。另一方面，监管部门在督促商业银行按照《通知》有序开展整改过程中，也会积极引导各机构维护存量业务的连续性，不增加客户融资成本、不降低客户服务质量和标准。

《通知》将信托公司纳入适用范围，有什么考虑？

从整体看，目前信托公司开展互联网贷款业务已具有一定规模，其中部分业务也借助于相关合作机构进行。银保监会有关部门负责人表示，为统一监管标准、避免监管套利，同时推动信托公司加强相关业务风险防控，按照“对同类业务、同类主体一视同仁”的原则，《通知》此次明确信托公司参照执行《办法》和《通知》的相关规定。

《通知》的过渡期如何设置？

为确保商业银行有序整改、平稳过渡，充分保证现有互联网贷款业务的连续性，维护客户合法权益，《通知》合理设置了过渡期，总体上与《办法》衔接一致，具体分两阶段执行，同时鼓励有条件的机构提前达标。

银保监会有关部门负责人表示，对于集中度风险管理、限额管理的量化标准，监管部门将按照“一行一策、平稳过渡”的原则，督促指导各机构在2022年7月17日前有序整改完毕。对出资比例标准和跨地域经营限制，实行“新老划断”，要求新发生业务自2022年1月1日起执行《通知》要求，允许存量业务自然结清。

(责编：罗知之、章斐然)