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国家发展改革委就《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》答记者问

“十四五”时期有必要研究新政策助力革命老区巩固脱贫成果

2021年02月20日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月20日电 （申佳平）据国家发展改革委官微消息，就国务院近日印发的《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（以下简称《意见》），发改委有关负责人在回答记者提问时表示，革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证，大部分位于多省交界地区，很多仍属于欠发达地区，抓好革命老区振兴发展，让老区人民逐步过上富裕幸福的生活，具有特殊的政治意义。

据了解，《意见》聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，压茬推进乡村振兴和新型城镇化，在新时代推动革命老区实现高质量发展，共分5章15条。

该负责人介绍，2012年，国务院印发《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，相继批复陕甘宁、左右江、大别山、川陕等革命老区振兴发展规划，部署实施了一批支持措施和重大项目。目前文件和相关规划明确的目标任务基本完成，革命老区经济社会保持健康发展，脱贫攻坚取得决定性成就。“十四五”时期，革命老区将与全国一道开启全面建设社会主义现代化新征程，考虑到革命老区很多仍属于欠发达地区，在胜利完成脱贫攻坚任务后，有必要继续研究实施新的支持政策，助力革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果，开启社会主义现代化建设新征程。

他表示，《意见》作为一份综合性、系统性的文件，聚焦解决革命老区高质量发展面临的共性问题，遵循统筹谋划、因地制宜、各扬所长的基本原则，提出了一系列目标任务和支持政策，完善了新发展阶段支持革命老区振兴发展的政策体系。

该负责人强调，《意见》主要是对全国革命老区振兴发展统筹谋划、精准施策，解决革命老区高质量发展中面临的堵点、卡点和难点问题，下一步，发改委将会同有关方面抓紧制定《意见》重点任务分工和年度工作要点，抓好文件贯彻落实，有关部门将研究制定支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、生态环境保护修复、红色旅游等重点领域实施方案，结合具体实际实化细化相关配套政策和重大工程项目，建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系，支持革命老区在社会主义现代化建设新征程中开好局、起好步，为建党100周年营造良好氛围。

(责编：申佳平、章斐然)

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