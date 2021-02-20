人民网北京2月20日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局起草了《市场监督管理行政处罚信息公示规定（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，拟规定市场监督管理部门行政处罚信息公示期限为自公示之日起3年。

记者了解到，2014年8月颁布的《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》(总局71号令)(以下简称《暂行规定》)第十四条提出，行政处罚信息自公示之日起届满5年的，记录于企业信用信息公示系统，但不再公示，即原工商行政管理部门适用一般程序作出行政处罚决定的相关信息，公示期限为5年。

市场监管总局表示，随着社会信用体系建设的不断推进，信息公示和失信惩戒的作用进一步凸显，企业名下的行政处罚记录可能影响其投标、贷款、获得政府荣誉等。在实践中企业普遍反映5年的公示期限过程过长，可能导致过度惩戒；并且缺乏信用修复的途径，企业即使积极改正错误、履行行政处罚义务，也不能将处罚信息公示撤下。激励措施的缺位客观上可能导致企业怠于履行法定义务，不利于其重塑信用。

同时，《暂行规定》只规范原工商行政管理部门的行政处罚信息公示行为，市场监督管理部门机构改革后，包括工商、质监、食品、药品、物价、知识产权等业务职能，各业务领域的行政处罚信息均由市场监督管理部门负责公示，《暂行规定》的适用面也应与市场监督管理部门的职能相对应。

基于以上突出问题，市场监管总局拟将《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》调整为《市场监督管理行政处罚信息公示规定》，并对《暂行规定》进行修订。

在信息公示期限方面，拟对原来的十四条进行修改，并增加两条，即《市场监督管理行政处罚信息公示规定(修订草案征求意见稿)》第十五和十六条，对行政处罚信息公示期限作出调整，建立信用修复机制。即市场监督管理部门行政处罚信息公示期限为3年；公示已满3个月至1年的基础公示期，且符合相关条件的，当事人可以申请停止公示，同时规定了申请条件和不得申请的情形。

据介绍，意见反馈截止时间为2021年3月22日。公众可通过以下途径和方式提出意见：

1.登录市场监管总局网站（网址：http://www.samr.gov.cn），进入首页“互动”栏目中的“征集调查”提出意见。

2.通过信函方式将意见寄至：北京市西城区三里河东路8号市场监管总局信用监管司（邮编：100820），并请在信封上注明“《市场监督管理行政处罚信息公示规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见”。

3.通过电子邮件方式将意见发送至：jianguanzhidaochu@samr.gov.cn。

(责编：李源、章斐然)