全国新设3家国家级人力资源服务产业园
2021年02月21日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月20日电 （记者孟祥夫）近日，人力资源社会保障部新批复设立中国石家庄、中国沈阳、中国济南人力资源服务产业园。至此，全国国家级人力资源服务产业园数量已达22家。
据不完全统计，2020年各国家级人力资源服务产业园已有入园企业超3000家，全年园区营业收入2048亿元，服务各类人员2700万人次，为超过80万家次用人单位提供了人力资源服务，为抗击新冠肺炎疫情、服务就业和助力企业复工复产作出积极贡献。
建设人力资源服务产业园是我国人力资源服务业发展的积极探索。自2010年人力资源社会保障部在上海建立首家国家级人力资源服务产业园以来，国家级产业园在推动人力资源服务业高质量发展、促进就业、优化人力资源配置等方面，发挥了积极作用。
《 人民日报 》（ 2021年02月21日 07 版）
(责编：程宏毅)
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