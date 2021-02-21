李 拯

近日，一组今年春节假期的消费数据引发广泛关注。6.6亿件，这是全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹的数量，同比增长2.6倍；78.45亿元，这是春节档电影实时总票房，刷新多项纪录；8210亿元，这是全国重点零售和餐饮企业的销售额，同比增长28.7%。火爆的数据，火热的消费，共同为这个特殊的春节写下特殊的注脚，可谓意味深长。

总量数据也许是抽象的，而背后的每一个具体的微观生活场景，则更能让人感受到滚烫的消费热情、奔涌的社会活力。或是扶老携幼，或是呼朋引伴，或是开心得开怀大笑，或是感动得潸然泪下，在电影院的光影世界共同度过团圆时光，正成为不少人的“新年俗”。就地过年还带火了本地游、周边游、短途自驾游，各地公园、景区、博物馆、滑雪场等场所客流量明显增长，不能去远方旅游，人们选择到城市郊区酒店、民宿寻找“年味”。今年的春节假期，人员流动减少了，但是春节的氛围更加浓厚，防疫与过节兼顾、经济与民生共振、文化与生活辉映，在时间的年轮里留下了深刻的牛年印记。

在火热的春节假期消费背后，可以看到“家”与“国”用一种特殊的方式连接在一起。很多人选择就地过年，但是物理距离并不能阻挡家庭团圆的愿望。一边在网上“晒爸妈寄来的年货”，一边在电商平台为爸妈购置年货，网络消费打破空间阻隔，家依然是人们最深沉的牵挂、最坚实的港湾。无论是发放消费券、过节补贴，还是实行景区免费、留岗奖励，各地出台的一系列民生保障政策，在促进消费的同时让人们切实感受到国家的温暖。“家是最小国，国是千万家”，家国情怀在这里彰显，家国同心、家国一体的力量从这里延续。

在火热的春节假期消费背后，可以看到中国经济的强大动能和蓬勃活力。春节黄金周时间虽短，但是井喷的消费却具有很强的标志意义，说明国内需求依然强劲，以需求为动力的消费其恢复速度与规模正在跟上生产和供给的步伐，这将进一步推动中国经济延续复苏态势。更应看到，消费不仅有总量增长，而且涌现出了更多新型消费方式。无接触交易服务加快发展，网购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为新潮流，“云”守岁、短视频拜年等新玩法受到年轻人青睐。消费能力增强、消费结构优化、消费模式升级，将继续为中国经济注入强大动能。

在火热的春节假期消费背后，也可以看到中国强大的抵御风险能力和可持续发展能力。春节假期之前，由于我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现，一些人担忧过不好年，甚至认为这会减少春节消费、阻碍经济复苏。但一路走来，人们不仅过了一个好年，而且以火热的节日消费展示自信与底气。正所谓“岁寒，然后知松柏之后凋也”。回溯新冠肺炎疫情防控以来，中国经受惊心动魄的风云突变，豪情万丈砥砺前行。这种经过风雨考验的韧性，这种经过实践证明的可持续发展能力，将推动中国战胜各种可预见和不可预见的风险挑战，在时间的坐标上持续发展进步。

在中华文化里，牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。牛年春节用一种特殊的方式，开启了牛年的征程。大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛劲牛力，不用扬鞭自奋蹄，一定能创造每个人的美好生活，一定能托举起中华民族伟大复兴的中国梦。

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 04 版）

(责编：王连香、吕骞)