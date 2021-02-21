人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

全国新设3家国家级人力资源服务产业园

2021年02月21日08:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月20日电  （记者孟祥夫）近日，人力资源社会保障部新批复设立中国石家庄、中国沈阳、中国济南人力资源服务产业园。至此，全国国家级人力资源服务产业园数量已达22家。

　　据不完全统计，2020年各国家级人力资源服务产业园已有入园企业超3000家，全年园区营业收入2048亿元，服务各类人员2700万人次，为超过80万家次用人单位提供了人力资源服务，为抗击新冠肺炎疫情、服务就业和助力企业复工复产作出积极贡献。

　　建设人力资源服务产业园是我国人力资源服务业发展的积极探索。自2010年人力资源社会保障部在上海建立首家国家级人力资源服务产业园以来，国家级产业园在推动人力资源服务业高质量发展、促进就业、优化人力资源配置等方面，发挥了积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月21日 07 版）

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
1月份我国外汇市场运行总体平稳 跨境双向投资活跃
　　人民网北京2月21日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2021年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2021年1月，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元；银行代客涉外收入4933亿美元，对外付款4445亿美元，涉外收付款顺差488亿美元。…
2020年我国跨境资金双向流动平稳 国际收支保持基本平衡
　　人民网北京2月21日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2020年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2020年我国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部