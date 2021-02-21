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春节假期全国交通安全形势平稳顺畅

2021年02月21日08:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月20日电  （记者张天培）记者从公安部获悉：春节假期，全国公安机关全面强化路面指挥疏导和执法管控，全国交通安全形势平稳顺畅，涉及人员伤亡交通事故起数与2019年同期相比下降七成。

　　针对今年春节假期包车拼车、中短途出行增多等新特点，公安交管部门日均出动警力15.4万人次、警车5.3万余辆次，启动交警执法服务站4000余个，设置临时执勤点1.2万余个，发送出行安全提示信息7350万条。

　　同时，春节假期，铁路、民航公安机关分时段启动高等级安保勤务等工作机制，有力确保1695.5万人次铁路旅客以及4.7万余架次进出港航班、357万民航旅客的出行安全。

　　此外，各地公安机关严格管理春节假期举办的各类大型活动，保证145场大型群众性活动和31场烟火燃放活动安全顺利，2.56亿人次游客安全有序游览。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月21日 07 版）

(责编：王连香、吕骞)

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