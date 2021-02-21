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下载陌生App理财被骗百万 网上理财谨慎投资莫踩“坑”

罗莎莎
2021年02月21日08:11 | 来源：法制网
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原标题：下载陌生App理财被骗百万 网上理财谨慎投资莫踩“坑”

　　当下，网上理财成为一种投资热门，而一些犯罪嫌疑人也将“挣钱”的目光投向了这个领域。江苏省常州市反诈骗中心近日公布3起网上投资理财类诈骗案件，希望大家在遇到类似情况时多加警惕，以免踩“坑”。

　　下载陌生App理财被骗140万

　　2020年11月，常州市民黄女士添加了一陌生人的微信，对方推荐投资基金赚钱，并将她拉进一个名为“王牌战队”的微信群，里面有老师通过音频授课。听了一段时间，看到群里跟着老师投资的人纷纷晒出“盈利”，黄女士有点动心了。

　　于是，她扫描群内二维码下载了“新中基金”App，尝试在平台上投资理财。刚开始，投资有小额盈利，并且成功提现了两笔，于是黄女士便逐渐加大投入。很快，平台客服称软件更新，需要充值同等金额才可以把本金提现出来。黄女士信以为真，充值后才发现微信已经被对方拉黑，App也登录不上，这才意识到被骗，共计损失140余万元。

　　这是一起典型的网络投资理财诈骗案件，诈骗分子将受害人拉入投资理财群聊是“引流”过程，老师音频授课是“洗脑”过程。诈骗分子再以虚假App做包装，受害人只要充值就被骗，App上显示的“利息、本金”等信息都是用来蒙蔽受害人的障眼法，实际根本无法提现。

　　反诈骗提醒：上网时，不要随意添加陌生人微信，发现被拉入投资理财群聊时，要及时退群，举报并拉黑骗子。没有在应用商城上架的App均存在安全隐患，不要扫码或点击链接下载，要注意防范风险。不论何种形式的网络投资理财，只要宣传稳赢包赚的，都是诈骗。

　　跟着“理财老师”教炒股被骗380万

　　2020年12月29日，常州市民闵先生向常州市反诈骗中心报警称，他在网上遇到一名网友，被其拉入炒股微信群，有“理财老师”在直播间里教炒股知识，之后又称股市不行，可以炒港股迅速赚钱。

　　添加了所谓“理财老师及其助理”的微信后，闵先生在对方指导下下载一款App，开始跟随“理财老师”在App上炒股赚钱，在成功提取1万元后，他陆续通过网银向“理财老师”提供的多个银行账户转账，共计380余万元，后发现被骗。

　　本案的诈骗手段分为加微信、拉群、直播听课、炒港股、诱导下载App、转账汇款几个步骤，是投资理财类诈骗的常见套路。但此次，常州市反诈骗中心发现骗子使用多个银行账户来接收钱款，涉案的银行卡并不是卡主本人在使用。经查，涉案银行卡均是通过正规流程实名登记办理的，但是被卡主卖出，流入骗子手中，成为犯罪嫌疑人实施诈骗的工具。受害人以为自己向这些卡转账是在充值炒港股，且App上的余额显示在增加，实际上资金并没有进入正规证券账户，余额也只是骗子在后台修改的数字。

　　反诈骗提醒：炒股要通过正规平台，不下载非正规炒股App，更不能向陌生个人账户转账充值；不进投资理财群看直播，无论是港股、美股、彩票、数字货币、外汇、期货还是贵金属，凡是声称稳赢包赚的都是诈骗。同时，发现有人收购银行卡、手机卡的情况，应立即拨打110报警。

　　交友投资平台工程师被骗215万

　　2020年11月8日，常州市反诈骗中心接到市民陈某报警称：2020年10月底，其搜索并添加了一个同城QQ交友群，有群友加其QQ称有意向交友。两人聊了一段时间后，对方自称是“中微投注”平台的后台维护工程师，发现平台有漏洞，可以操纵平台“稳赚不赔”。

　　在对方诱导下，陈某扫码进平台下注投资博彩，于同年11月初提现250元，后平台账户里的钱一直无法提取。陈某与平台客服联系，对方称每一笔投注再交一笔相同金额才能一起提现，后又称需要交20%的保证金才能提现，最后对方又称平台疑似被黑客入侵，需要交20%与黑客无关的验证金。陈某在对方各种理由哄骗下，先后转账共计215万元到客服提供的银行卡，最后发现被骗。

　　该案中，骗子潜入同城交友群，尝试添加每一名群友，从中挑选警惕性低、相信其“平台工程师”身份的受害人进一步行骗。在受害人准备提现时，以“一比一投注提现”“保证金”“黑客验证金”等理由，稳住受害人以便诈骗多更钱款。

　　反诈骗提醒：网友谈到与赚钱相关字眼的，比如“投资理财”“投注博彩”“平台漏洞”“稳赚不赔”，一律投诉后删除；切勿点连接和扫码下载的投资博彩平台，即使首笔能提现能盈利，也只是诱饵，目的是让受害人加大投入；不要向陌生账户转账，转账后在平台账户上的余额都是骗子后台操纵修改，根本无法提现。

(责编：赵超、吕骞)

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