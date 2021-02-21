王磊

原标题：电子竞技员最高可评高级技师职称 获业内点赞

人社部官网近日首次颁布了电子竞技员国家职业技能标准，其中规定电子竞技员最高可以参评高级技师。

在这份标准中，电子竞技员的职业定义为从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员。该标准将电子竞技员划分为五个职业技能等级，分别是五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师，一级为最高，并规划了每一等级应具备的职业技能。

据标准主要制定方中国文化管理协会电竞新闻中心主任王冬妍介绍：“这个标准不是强制执行的，它对人才市场起到的是指导性作用，电子竞技员自愿参加职业技能考试，考取相关等级证书。其中，针对从业者的技能培训、如何申报、如何考试等工作正在加紧筹划中，届时人社部将及时向社会公布。”

据相关报告显示，疫情期间，我国电竞产业整体逆势上升，用户数量将突破5亿人，女性和45岁以上人群占比增速提升。综观全球电竞行业，2020年中国以3.85亿美元和高达35%的占比贡献了最大份额，首次超越北美，成为最具商业价值的电子竞技市场。

行业的迅速扩张，对从业者的数量和素质也提出了更高要求。人社部公开数据显示，我国正在运营的电子竞技战队(含俱乐部)有5000余家，电子竞技职业选手约10万人，电子竞技员的整体从业规模超过50万人，主要分布在全国一二三线等众多城市。尽管如此，据不完全统计，目前只有不到15%的电子竞技岗位能满足专业人员需求，人才缺口巨大。预计未来五年，中国电竞行业仍将面临200万人才需求，职业教育必将成为电竞行业生态链上的重要一环，而职业与标准化正是完善人才体系和保证电竞行业生命力的根基。

不仅人才缺口大，从事电竞行业的年轻人居多。调查显示，54%的电子竞技员年龄分布在16-22岁之间，26%的电子竞技员年龄分布在23-30岁之间。就业人群年龄普遍偏低。另一方面，有58%的电竞从业人员工作年限在1-3年之间，30%的电竞从业人员工作年限是3-5年。这表明，电竞行业从业者的工作年限都相对较短。这与整个电竞行业发展周期较短也有必然联系。

在接受北京青年报记者采访时，资深游戏策划师叶玮直言：“从去年确定电竞成为新职业到有了职称评定，短短一年时间，为推动电竞行业持久、健康、稳定发展，相关部门都付出了很多。职称评定要求的最低学历从初中开始，这考虑到了众多电竞选手的实际情况，可以说将为电竞行业注入一剂强心针。”被问及是否会去考职称时，电竞选手王泽文直言：“等到具体细则出来后看看。如果不麻烦就考一个，除了比赛冠军又多了一个追求的新方向。”

文/本报记者 王磊

统筹/刘江华

(责编：赵超、吕骞)