吴兰

原标题：6座GDP新晋“万亿俱乐部”城市锚定科技创新第一动力源

中国各省市陆续发布的2020年GDP数据显示，合肥、南通、济南、福州、泉州、西安成为新晋“万亿俱乐部”城市。

记者梳理发现，这6座新晋城市在“十四五”开局之年，已锚定科技创新第一动力源，引“智”纳“才”，精准谋划创新“文章”。

近年来，安徽省会城市合肥一手抓科技创新策源，一手抓新兴产业集聚，2020年GDP首次突破万亿元人民币，成为安徽首个迈入“万亿俱乐部”的城市。“十三五”期间，合肥综合性国家科学中心获批建设，大科学装置数量位居中国前列，墨子传信、悟空探秘、热核聚变、铁基超导等一批具有国际领先水平的科技成果相继问世，被外界视为“黑马”。

“打造具有国际影响力的创新高地”是合肥今后五年的主要任务之一。该市将加快建设合肥综合性国家科学中心，力争建设高水平新型研发机构50个。高标准建设大科学装置集中区，布局建设环科大知识经济创新带，打造“科大硅谷”“量子中心”。与此同时，加强前瞻性基础研究和关键核心技术攻关，在量子科学、磁约束核聚变、类脑科学等前沿基础领域形成更多引领性原创成果。

2021年，合肥将开工建设高精度地基授时系统，基本建成聚变堆园区工程，力争合肥先进光源等四个装置纳入国家重大科技基础设施规划，在中国创新版图上刻下更多“合肥烙印”。

福州则把科技创新作为第一动力源。2021年该市重点抓好的工作内容就包括发挥国家自主创新示范区福州片区改革“试验田”作用，支持光电信息创新实验室、海西创新研究院、柔性电子创新实验室等平台建设，力争实施技术创新专项40项以上。持续开展人才提质聚榕专项行动，引进培养高层次人才3000人、高技能人才1.5万人以上。

西安今年则要大力推进国家超算(西安)中心、国家分子医学转化科学中心建设，积极参与陕西秦岭国家实验室建设，支持科研院所、高校加强关键核心技术协同攻关。支持西部科技创新港加快发展，推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家硬科技创新示范区建设，鼓励科研机构建设共性技术研发平台。与此同时，创新人才引育、激励机制，设立5亿元市级人才发展基金，年内引进各类人才10万人以上。

济南官方明确表示，今年将全力推进齐鲁科创大走廊、中科院济南科创城建设，加快建设超高速电磁驱动试验装置、大气环境模拟系统等科技基础设施；积极推进首个国家实验室济南基地建设；积极推进“科创中国”试点城市建设。

南通今年实施创新型企业梯度培育计划。启动建设沿江科创带，实施产业创新专项行动；泉州今年加速泉州科学城、环清源山科创走廊、泉厦科创走廊布点落子。启动建设时间中心大科学装置等。(完)

(责编：赵超、吕骞)