程景伟

原标题：珠三角企业节后“抢人” 制造业用工需求强劲

“高技能工人比较紧缺，不容易招到。”广东中海万泰技术有限公司总经理办公室副主任李嘉明告诉记者，春节后该公司计划招聘100名熟练技工，以满足生产需要。

20日是大年初九，春节后广州首场大型综合专场招聘会在南方人才市场拉开帷幕，来自制造业、房地产、餐饮、医疗等领域的百余家企业入场“抢人”，提供岗位超过3000个。求职者进场前须先测体温、出示健康码。

记者现场看到，广州、佛山、东莞等珠三角地区的制造业企业较多，也是招人“大户”。据了解，有些企业招人是由于新项目“上马”或扩大生产所需。

李嘉明表示，该公司位于佛山南海区狮山镇的新项目将于今年9月投产，主要生产石油钻探设备关键机械零部件。此次招聘岗位主要涉及深孔钻镗、线切割、数控车床操作等方面一线作业，岗位月薪普遍为6000元(人民币，下同)至8000元，部分岗位月薪高达12000元。

广州同昌电子技术有限公司是外资企业，节后打算招聘数十名设备维护人员和普工。该公司人事经理薛女士表示，公司部分员工选择“就地过年”，在广州体验了别样的春节，因此今年春节后员工流失率较低，招工压力小了不少。“我们公司负责乐金显示(广州)有限公司LCD和OLED生产设备的维护和维修，今年乐金显示要扩大生产规模，我们需要相应增派技术人员。”她说。

此外，瑞松科技带来机械设计工程师等数十个岗位，香雪制药、珠江啤酒、德邦物流等知名企业也纷纷到场求贤。

作为“世界工厂”，珠三角地区节后用工需求强劲的背后，是当地企业特别是制造业企业在疫情防控中迅速恢复发展活力。

步入中国传统农历牛年新春，珠三角不少企业开足“牛”力赶订单。近日，记者在佛山顺德的格兰仕工业4.0基地看到，一批智能机器人正快速组装生产微波炉。格兰仕集团有关负责人称，当前格兰仕不少品类的订单已排到2021年第二季度，尤其是微波炉和冰箱，都在抓紧扩充产能，其中微波炉日产能将扩大到15万台，而冰箱的年产能将扩大80%以上。

“去年格兰仕工业4.0及开源芯片两大项目进展顺利，创造了大量的人才需求。”格兰仕集团有关负责人告诉记者，今年春节后该公司拿出“真金白银”招揽人才，假设一名广东省外务工人员在2月17日至2月28日期间入职该公司，工作首月将可获得5400元保底工资，同时还有400元的新员工入职奖励和300元的返岗车费补贴。

珠三角各地正组织开展春节后“南粤春暖”等就业服务活动。其中，作为珠三角制造业重镇，中山市正组织专机专列专车接员工返岗；同时，市镇联动，赴河南、广西等地开展劳务对接协作。

2月20日，东莞市人力资源和社会保障局以直播的方式，在线启动“春风行动”系列招聘就业服务活动。据介绍，该市节后计划提供13.56万个岗位，接下来将举办市镇两级联动的一系列线上招聘会。

(责编：赵超、吕骞)