原标题：新型消费“点亮”黄金周

据商务部监测，除夕至农历正月初六(2月11日至17日)，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。商务部会同相关部门指导地方和企业开展的“全国网上年货节”，开展20多天网络零售额就超7000亿元。(据经济日报)

在刚刚过去的春节黄金周，8210亿元的全国重点零售和餐饮企业销售额展现出消费市场的蓬勃生机，超7000亿元的网络零售额尤为引人瞩目。在这个特殊的春节，面对新冠肺炎疫情防控和就地过年的新形势、新情况，无接触交易、网购年货等成为居民全新的消费习惯。“全国网上年货节”的开展为新消费业态带来不寻常的商机，也彰显了我国巨大的新型消费潜力。除了反映出居民的消费热情，亮眼的网络零售额更给我国消费市场发展带来了启示：只有乘胜追击，加紧补齐短板，以更优质的供给引领和承接消费动能，才能释放更多的消费潜力，为经济的高质量发展助力。

(责编：赵超、吕骞)