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过去两年全国均新增200余万家家电相关企业

2021年02月21日08:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：天眼查专业版：过去两年全国均新增200余万家家电相关企业

天眼查专业版：过去两年全国均新增200余万家家电相关企业

　　2020年，中国家电行业稳步恢复，全行业实现主营业务收入1.48万亿元，同比仅下降1.06%，全年累计出口额837亿美元，增长18%，出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近10年来最高。

　　看营收，在一季度行业运行形势严峻情况下，自去年4月以来持续好转，基本弥补了第一季度的损失。分行业来看，以冰箱、冷柜为代表的制冷行业恢复速度较快，数据显示，大家电中，除了空调外，冰箱、冷柜、洗衣机等产品年内产量均已转正。小家电中，吸尘器、电热烘烤、微波炉等产品产量也实现大幅增长。

　　天眼查专业版数据显示，我国目前约有879万家企业名称或经营范围包含“家电、家用电器”，且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的家电相关企业。其中49%的相关企业为有限责任公司，48%的相关企业为个体工商户。从注册资本上看，5成的家电相关企业注册资本在100万以上。

　　从行业分布上看，73%的家电相关企业分布在批发和零售业，另有8%的相关企业分布在租赁和商务服务业。从地域分布上看，江苏的家电相关企业数量最多，约有98万家。其次为广东，有86万家家电相关企业。此外，山东、河南、浙江和陕西也均有50万家以上的家电相关企业。

　　天眼查专业版数据显示，近年来我国家电相关企业年注册量逐年上涨(全部企业状态)。其中，2019年我国家电相关企业年注册量猛增，全年新增216万家相关企业，年度注册增速达到30%。2020年，我国新增237万家家电相关企业，同比增长9.6%。

(责编：赵超、吕骞)

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