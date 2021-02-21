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LPR连续10个月不变 1年期还是3.85%

程婕
2021年02月21日08:26 | 来源：北京青年报
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原标题：LPR连续10个月不变 1年期还是3.85%

　　正如市场预期的那样，本月LPR还是没变。2月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，这已是LPR连续第10个月保持不变。业内人士普遍认为，LPR保持稳定符合“坚持‘稳’字当头，不急转弯”的货币政策基调。

　　自2019年8月改革以来，LPR已进行19次报价。改革前，1年期LPR为4.31%。2019年8月20日，1年期LPR和5年期以上LPR分别报4.25%和4.85%。随后，1年期LPR在2019年9月下调了5个基点，当年11月下调5个基点，去年2月下调10个基点，4月又下调20个基点，从去年5月至今均保持不变，相比2019年8月的报价累计下调40个基点。5年期LPR在2019年8月首度公布后，在当年11月和去年2月分别下调5个基点，4月又下调了10个基点，去年5月至今也没变过，相比2019年8月的报价累计下调20个基点，从4.85%降到了4.65%。

　　今年开始，绝大多数存量房贷客户的适用利率与LPR直接挂钩。对于他们来说，LPR下调会实实在在影响到每月的月供。据测算，首套房30年期限的100万元贷款，利率下调20个基点后，每月月供大约能减少120元。

　　对于本期LPR报价的按兵不动，市场已有预期。MLF（中期借贷便利）操作利率是1年期LPR报价的参考基础。自去年9月以来，两者一直保持同步调整。2月18日，央行宣布开展1年期MLF操作2000亿元，中标利率为2.95％，与1月持平。

　　此外，央行近期的相关表述也增大了市场对“稳”字当头的理解。

　　观察

　　流动性出现拐点了吗？

　　数据显示，12月M2同比增长10.1%，涨幅较上月回落0.6个百分点，社融增长13.3%，继10月的13.7%高点连续两个月回落。虽然对LPR保持稳定预期一致，但近期市场对流动性是否会出现拐点却议论纷纷。多位专家认为，今年前四个月的流动性应该比较平稳，不会出现大幅收缩。

　　国泰君安研报认为，央行近期“锁长放短”的操作不一定是货币政策拐点，但的确显示央行对流动性过度充裕的担忧和纠正。2021年货币政策将呈现出一个先宽松后退出的状态，受当前的信用环境和经济形势掣肘，货币政策退出的节奏(新的拐点)不会很快，1-4月份整体流动性应该无恙。但随着4月经济数据在5月发布，较大的通胀压力或促成货币政策转向。

　　方正证券首席经济学家颜色表示，从近期央行的表述看，逆回购操作可能将保持高频率的状态，主要还是强化逆回购利率作为市场利率中枢的地位，稳定释放市场利率中枢的信号。目前流动性还是处于一个非常渐进的温和的收紧过程。考虑到一季度经济状况预计较为强劲，另外2020年四五月份信贷投放量较大，所以广义流动性出现明显收缩可能还是在一季度末到四五月份。当前仍比较平稳，并不是大幅收缩的时机。 文/本报记者 程婕

(责编：赵超、吕骞)

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