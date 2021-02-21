孟亚旭

原标题：三年专项行动重点监督网红代言、直播带货

“直播带货”食品能放心吃吗？外卖包装材料安全吗？最高检正在开展为期三年的“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动，将外卖包装材料安全、“网红代言”、“直播带货”等网络销售新业态涉及食品安全及监管漏洞作为重点监督领域。

最高人民检察院第八检察厅厅长胡卫列昨日接受访谈时表示，随着网络经济的发展，“网红代言”“直播带货”等线上经济持续火爆，但行业良莠不齐、缺乏监管等多种乱象引起不少消费者吐槽，外卖包装材料影响食品安全问题社会各界也广泛关注，这些伴随新业态发展产生的食品安全问题，对广大消费者的生命健康权构成了潜在侵害风险。为更好回应人民群众新期待、新需求，最高检将网络销售食品外卖包装材料不符合规定、“网红代言”、“直播带货”等涉及食品安全问题等作为专项监督活动的重点监督领域。

他说，最高检旨在通过专项监督活动，引导检方全面依法履行公益诉讼检察职责，督促行政机关加强监管，对相关违法行为依法严肃查处，切实保护消费者合法权益。

据悉，北京铁路运输检察院已对抖音、快手等直播、短视频平台存在部分用户通过“直播带货”“视频推荐”等方式销售“三无”食品、虚假宣传、信息展示不全等违法情形发出检察建议，督促北京市海淀区市场监督管理局加大对平台内直播电子商务行为监管力度。同时，与市场监督管理局共同引导在京短视频行业领域龙头企业联合制定并签署《网络直播和短视频营销平台自律公约》，统筹考虑公益保护与网络销售作为新兴行业的整体健康发展。

(责编：赵超、吕骞)