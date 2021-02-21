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被指歧视女性 “茶颜悦色”下架问题产品

张鑫
2021年02月21日08:27 | 来源：北京青年报
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原标题：被指歧视女性 “茶颜悦色”下架问题产品

　　2月20日，茶饮品牌茶颜悦色再度针对此前“捡篓子”的广告文案创作不当致歉，称创意未把握好尺度。其印在马克杯上一句长沙话的解释被网友认为暗示“买奶茶可以占到便宜认识美女”，是“歧视女性”。

　　网友质疑广告文案歧视女性

　　北京青年报记者了解到，日前有网友质疑茶颜悦色印在马克杯上的长沙话“捡篓子”方言下标注：“买奶茶的美女很多，如果你碰巧认识了一个，可以小声告诉我们的小伙伴，我捡了一个篓子”。网友认为这句话涉嫌物化女性。

　　随后，又有网友曝出茶颜悦色在这个问题上早已“有前科”，其曾经发布过印有性暗示意味的文案茶包等。网友认为，茶颜悦色90%的消费群体是女性，但其对女性毫不尊重，有歧视之嫌。

　　品牌连发两份声明致歉

　　针对此事，茶颜悦色在官微连发两份声明，对网友反映的问题致歉，并表示已经召回问题产品。

　　对于为何使用该创意，茶颜悦色在声明中解释称，“在创作过程中使用‘捡篓子’时想搞得特别一点，结果造了一个非常不得体的句子，连长沙人都不认可。但当时我们没有细想就投入产品设计和生产了。上市后发现不妥，我们迅速进行了自查和修改。”

　　在第二份致歉声明中，茶颜悦色表示，再次致歉并表示会积极反省，同时承认其在2014年到2015年确实有不妥文案的茶包和问题产品。其自查过程中，已将其他创意不妥的产品进行了下线处理。

　　“早期品牌在不断拓展可能性，对于创作的边界把握失当，错误地把抖机灵、打两性关系擦边球当作创意灵感。”茶颜悦色在第二份致歉声明中表示，“我们没有做好，冒犯了大家，我们深感自责。我们的长大过程中有跑偏，有不妥，但请大家相信我们绝非恶意，未来我们也会以更严谨的态度去进行创作，更严谨发声。”

　　评论

　　品牌营销也要把握好幽默的边界

　　北青报记者了解到，茶颜悦色之所以在长沙地区爆红，与其早先主打国风不无关系，同时一系列的颜值茶饮与差异化服务让其赢得口碑，进而爆红网络。在该品牌的文化中，经常设计不同主题活动，印在饮品杯子上或推出周边文创。

　　教育博主廖小利表示，本来“捡篓子”这句长沙土话没什么问题，后来才发现它的注解带歪了词的本意。中国食品产业分析师朱丹蓬表示，茶颜悦色作为地方品牌在向全国扩展中，创意、设计相关团队人员也需要及时更新升级，让其输出的企业文化能够与更多地方的消费者有效对接，避免产生传达误差。

　　一些广告业内人士认为，做广告，首先就是要站在目标客户的角度想问题，目标客户想要什么，什么能吸引他们。对于女性顾客占主导的茶颜悦色，竟搞出一个攻击目标客户的广告出来，确实难以让受众接受。

　　近些年来随着消费者日趋理性，一些打着“两性”擦边球的广告频频翻车，还有企业因为低俗广告被处罚。如“叫了个鸡”的主体上海台享餐饮管理有限公司，因违背《广告法》第九条第七项，妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚的规定，被上海市工商行政管理局检查总队给予罚款50万元的行政处罚。营销活动“拿低俗当有趣”的时代已经过去了。

　　对于茶颜悦色此次广告“翻车”，人民网网络评论部官微发评论称，品牌在做宣传营销时，都有其想要表达的主题，但广告是面向所有人的，自然要考虑绝大部分人的感受。不能为了宣传效果，而忽略可能会造成的社会影响。在营销上搞创意、抖机灵无可厚非，但不可破了底线。守法遵规，尊重公序良俗是红线也是底线。任何试图挑战公众底线、突破幽默边界的手段、套路，不仅添不了彩，反而会起到反作用。

　　本组文/本报记者 张鑫

(责编：赵超、吕骞)

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