2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道播出试验启动仪式在京举行，BOE（京东方）成为央视8K超高清技术合作伙伴，助力央视进行春晚8K直播。

BOE（京东方）成为央视8K超高清技术合作伙伴（受访者供图）

2021年除夕夜，央视总台通过试验开播的8K超高清电视频道进行2021年春节联欢晚会的8K+5G超高清直播，精彩纷呈的节目内容通过110英寸8K超高清显示产品分别在中央广播电视总台、北京城市副中心、国家大剧院等地呈现，让无法亲临春晚现场的观众也能通过8K超高清图像真实感受到节日的热烈气氛。

据悉，BOE（京东方）目前拥有两条10.5代及6条8.5/8.6代TFT-LCD生产线，其量产的8K显示屏分辨率可达7680×4320，显示效果是4K显示屏的4倍。据介绍，BOE（京东方）持续将8K+5G解决方案应用于远程直播、医疗影像、远程教育、文博展览等领域。随着5G、人工智能等技术的飞速发展，BOE（京东方）还会把8K技术应用于更多物联网细分场景。

(责编：王紫、章斐然)