人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

BOE（京东方）助力央视2021年春晚8K直播

2021年02月21日10:05 | 来源：人民网
小字号

2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道播出试验启动仪式在京举行，BOE（京东方）成为央视8K超高清技术合作伙伴，助力央视进行春晚8K直播。

BOE（京东方）成为央视8K超高清技术合作伙伴（受访者供图）

2021年除夕夜，央视总台通过试验开播的8K超高清电视频道进行2021年春节联欢晚会的8K+5G超高清直播，精彩纷呈的节目内容通过110英寸8K超高清显示产品分别在中央广播电视总台、北京城市副中心、国家大剧院等地呈现，让无法亲临春晚现场的观众也能通过8K超高清图像真实感受到节日的热烈气氛。

据悉，BOE（京东方）目前拥有两条10.5代及6条8.5/8.6代TFT-LCD生产线，其量产的8K显示屏分辨率可达7680×4320，显示效果是4K显示屏的4倍。据介绍，BOE（京东方）持续将8K+5G解决方案应用于远程直播、医疗影像、远程教育、文博展览等领域。随着5G、人工智能等技术的飞速发展，BOE（京东方）还会把8K技术应用于更多物联网细分场景。

(责编：王紫、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：2021年春节期间移动数据流量达357.3万TB 同比增长23.4%
　　人民网北京2月21日电 （赵超）据工信和信息化部官网消息，2021年春节假期（2月11日—2月17日），移动数据流量保持较快增长。春节假期7天，移动互联网流量达到357.3万TB(1TB=1024GB)，与2020年春节7天相比增长23.4%。…
1月份我国外汇市场运行总体平稳 跨境双向投资活跃
　　人民网北京2月21日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2021年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2021年1月，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元；银行代客涉外收入4933亿美元，对外付款4445亿美元，涉外收付款顺差488亿美元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部