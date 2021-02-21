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中欧班列“中通道”进出境中欧班列破6000列

2021年02月21日15:22 | 来源：新华社
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　　新华社呼和浩特2月21日电（记者哈丽娜）清晨，一列搭载50个集装箱的蓉欧班列驶离二连浩特口岸，前往目的地俄罗斯沃罗滕斯克市，班列搭载货物338.5吨，货值2190.11万元，货物为吉利汽车。

　　自2013年中欧班列开始经由二连浩特口岸进出境以来，二连海关累计监管进出境中欧班列6072列，运输货物482.59万吨，货值超过900亿元人民币。

　　二连浩特口岸是中蒙两国唯一的铁路口岸，中欧班列“中通道”的唯一进出境口岸。“中通道”中欧班列开行线路已增至44条，国内始发地城市辐射郑州、成都、厦门等40多个市，境外目的地由汉堡、鹿特丹扩展到华沙、莫斯科等10国60个地区。

　　自开通以来，中欧班列在国际物流运输中的优势日益凸显，逐渐成为国际贸易中“高质量”物流的代名词。对国内的消费者而言，国外的货物也不再是“漂洋过海来看你”，而变成了“坐上了火车来中国”。

　　中欧班列进口货物除原有的板材、木浆、建材等传统商品外，还增加了白砂糖、葵花籽、亚麻籽、葵花籽油等农副产品，出口货物在纺织品、日用品、家电产品等基础上增加了机电产品、小轿车、汽车成套散件、光伏产品等高附加值商品。

　　为了推进中欧班列高质量发展，二连海关以“强监管，优服务，提时效，保通关”为工作的着力点与落脚点，精准施策，靶向发力，针对性地推出“三专五优”工作法，上线铁路新舱单和运输工具系统，优化舱单归并流程，大力推行通关手续无纸化，整体作业时间降低达65%；强化各部门的协同配合，增强信息互通互认，实时掌握进出境班列运行态势和站区调运计划，将查验作业嵌入换装环节，减少掏箱卸货次数；建立与企业的联络机制，及时解决企业在发展过程中遇到的“难点、堵点、痛点”，实现监管与服务同步推进，切实提高企业的获得感。

(责编：郝江震、杨光宇)

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