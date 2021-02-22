本报记者 屈信明

数据来源：国家知识产权局、银保监会等

创新是引领发展的第一动力。近年来，在创新驱动发展战略推动下，我国高新技术产业方兴未艾，一批具有国际竞争力的创新型企业加速发展壮大，科技创新成果竞相涌现，这其中，金融业提供了有力支撑。加大对科技创新支持力度，提升科技企业竞争力，金融部门探索形成了哪些行之有效的办法？未来又该如何进一步发力？记者进行了调查采访。

专利权质押+信保基金担保，融资难题迎刃而解

这个春节，浙江中泽精密科技有限公司负责人吴尚的心情格外好。春节前，一直困扰他的工厂生产线改造难题解决了。

吴尚说，公司是浙江嘉兴市的一家创新型小微企业，主要从事新能源汽车锂电池盖板和电芯铝壳的研发生产。“我们研发的电芯铝壳采用极简设计，重量比市场上的普通产品轻50%左右，且内部空间更大、防爆性能更好。凭借技术优势和过硬产品质量，去年末，公司拿到了一家行业龙头企业近1亿元订单。”

这本是一件高兴事儿，可吴尚却犯了难。“拿了大订单，公司在新一年需要进一步提高产能，同时还得增加原材料铝的进货量。而无论是进行设备改造，建立起自动化水平更高的组装、冲压、注塑生产线，还是加大原材料采购量，都需要不小的资金投入，公司现金流压力一下就上来了。”

能不能申请银行贷款解决资金困难？“公司属于轻资产的科技型企业，缺抵押物，想找银行贷款并不容易。”吴尚说。

今年1月初，农业银行浙江嘉兴市科技支行客户经理史梦娇了解到公司的情况，便给吴尚出了个主意。

“公司拥有锂电池动力盖板结构专利技术，可以用专利权进行质押融资。”史梦娇说，以前贷款主要通过房屋、厂房等不动产抵押，现在为更好地给轻资产的科技企业提供融资支持，银行积极创新贷款抵押担保方式，允许企业通过质押专利权等知识产权的方式申请贷款。

吴尚喜出望外，当场便在史梦娇帮助下申请办理了200万元贷款。“这可帮了我大忙。真没想到资金这么快就有了着落。”

“有了充足资金保障，公司创新成果能顺利投产，研发投入能得到理想回报，我对企业走创新发展这条路的信心更足了。”吴尚说。

高兴事儿还没完。当地政府为满足创新型企业融资需求，由政府部门主导、金融机构及其他组织共同出资设立信保基金，为符合产业政策导向、科技含量较高、成长性较好的小微企业等提供融资信用担保，通过“专利权质押+信保基金担保”方式增加企业可贷额度。不到一周，在信保基金支持下，吴尚又获得新审批贷款500万元，利率还有优惠。

如今，与吴尚一样，越来越多的科技企业成了金融机构的座上宾，支持企业进行科技创新的成功实践遍地开花。平安集团采取投贷联动模式，为广州市科学城投资集团提供资金支持，成功发行总规模达46亿元的可续期公司债，助力建设国际科技创新中心，培育新一代信息技术、人工智能、生物医药三大新兴产业集群。建设银行在山东、江苏等地探索落地“人才贷”，为拥有各类高端人才、领军人才的企业按人才情况提供信贷支持，帮助更多企业实现创新发展。2020年，全国专利、商标质押融资总额达到2180亿元，同比增长43.9%。

“科技行业和科技企业有一定特殊性，因而需要金融机构推出更多量身定做、有针对性的金融产品。”银保监会有关负责人表示，将完善金融支持科技创新政策措施，推动金融机构加大产品和服务创新力度，探索知识产权质押、供应链融资、创新创业金融债券、股权基金、产业基金、天使投资等产品和服务，拓宽科技型企业多元化融资渠道，提高对科技创新的金融服务水平。

“积分”可增信，工具“打包”用，金融助力科技创新办法多

加快科技创新是构建新发展格局、推动高质量发展的需要。近年来，金融部门不断进行新探索，提升服务科技创新的能力和水平，让更多金融“活水”流向创新高地。

——量化创新能力、帮助融资增信，企业贷款更容易。

“公司的企业创新积分为67分，据此获得了银行689万元贷款。”杭州维慕德科技有限公司负责人姚若漩表示，这是他最近遇到的一件新鲜事儿。

什么是企业创新积分？浙江银保监局局长包祖明介绍，这是杭州市推出的量化企业创新能力、帮助企业融资增信的新举措，通过对企业创新投入、研发平台、创新产出、成长性等方面进行全面测评，可以对不同发展阶段企业的创新能力进行精准评价，并给出企业创新积分，“我们将浙江省金融综合服务平台与企业创新积分系统对接，将政府公共数据、银行金融服务、企业融资需求三者有机协同，银行利用企业创新积分评价结果，将企业创新能力转化为实实在在的授信额度。目前当地银行已通过该方式完成授信合计1.5亿元”。

此外，浙江省加强不同部门间科技企业数据信息共享力度，并建立科技型中小微企业金融服务清单，广泛开发基于企业创新评价、信用信息、经营流量数据的科技金融产品，为企业提供差异化、精准化金融服务。

“创新能力是企业最宝贵的资本。下一步，将支持更多银行机构利用企业创新积分和数据开发专属贷款产品，推动科技金融服务增量、扩面。”包祖明说。

——保险业、资本市场协同发力，金融支持更全面。

用于南海可燃冰开采的“蓝鲸1号”，国产浮式生产储卸油平台“希望6号”，出口到东南亚的电动机车组……首台（套）重大技术装备保险业务的推出，为这些先进装备的研发生产提供了有力保障。

中国平安财产保险有限公司有关负责人介绍，一些大型先进装备技术复杂，价值较高，对生产商而言资金投入和风险较大。首台（套）保险利用市场化运作机制，帮助企业有效分散产品潜在责任风险，并降低设备保修成本，加快企业资金周转，有利于提升产品竞争力，促进新型装备更好推广。

近年来，首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作在全国范围顺利开展，由中央财政为投保企业提供一定的保费补贴，有力推动了首台（套）重大技术装备技术创新和市场化应用。同时，保险行业围绕科技创新应用设计了多款保险产品，如科技研发费用损失保险、科技型企业营业中断保险、科技转让服务合同信用保险等，企业多样化科技保障需求得到更好满足。

在资本市场方面，上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持和鼓励“硬科技”企业在科创板上市；创业板改革并试点注册制成功落地，对创新型企业的服务能力增强。此外，相关部门积极支持符合条件的创新创业企业发行公司债券，截至2020年6月末，创新创业债累计融资金额151亿元。

推进资源整合，提升服务效能，为科技创新注入更强金融动力

对金融业而言，如何更好支持科技创新是一个新挑战，也是自身高质量发展的新机遇。专家认为，未来，应从体制机制创新、专业机构建设等方面持续发力，为科技创新注入更强金融动力。

——完善体制机制建设，加强各方资源整合。

金融支持科技创新有关工作涉及面广，需要金融、科技、产业等领域有关部门加强协同配合，建立高效协调机制。记者采访的多位业内人士均表示，提升金融科技服务水平，尤其要打通信息“高速路”，加强信息互联互通力度，强化相关数据库规划建设，建立健全科技金融信息化平台，实现相关数据高效收集与整合，从而提升服务效能。

“要解决一些金融机构在支持科技创新过程中存在的不敢做、不会做等问题，还应进一步完善风险收益匹配和风险分担机制。”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，应积极探索投贷联动、银行和保险等多种金融手段相结合，建立覆盖科技创新全生命周期的融资服务体系。这一方面需要金融机构主动探索创新，另一方面，监管部门也应根据投贷联动等金融业务模式的特征，建立起差异化监管制度，为科技金融发展创造更好条件。

一些地方正在积极推进金融与科技资源整合对接，强化专业互补。包祖明说，浙江金融监管部门将引导银行保险机构深化与之江实验室、浙江大学杭州国际科创中心等科研平台及产业孵化培育平台战略合作，共建共享、相互赋能，促进科技成果转化和产业化。

——支持专业机构建设，提升金融服务效能。

曾刚认为，应当完善多层次科技金融专营机构体系，推动有条件的银行机构组建科技金融事业部、科技支行等，推动符合条件的保险公司设立科技保险专营机构或部门，并配套建立完善科技专营机构监管机制，更好鼓励和引导科技专营机构为创新型企业提供金融支持。“此外，在国家高新区等科技创新重要载体，尤其应当鼓励商业银行设立科技支行，支持开展知识产权质押融资等服务。”曾刚说。

银保监会有关负责人表示，未来将综合考虑政策导向、市场需求、机构发展及人才队伍等多方面情况，统筹考虑设立专业科技保险公司的必要性和可行性，在依法合规前提下鼓励支持符合条件的金融主体设立专业科技保险公司。

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)