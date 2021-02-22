本报记者 葛孟超

近年来，我国移动支付快速发展。截至2020年6月，移动支付用户规模达8.05亿，较上年同期增长27%。然而，随着用户对移动支付的信任度、接受度不断提高，用户资金安全风险也在增加，尤其是新型支付安全问题开始出现，电信网络诈骗、跨境赌博等欺诈手段不断翻新。

移动支付风险主要出现在哪些方面？中国银联近日发布的《2020移动支付安全大调查报告》显示，使用手机时的不良习惯是导致风险发生的重要因素。报告显示，在已知的风险事件中，易受损人群存在的“在网站填写卡号、有效期、密码等支付信息，不会确认网址真实性”“更换手机时，不解绑银行卡”等风险行为的比例显著高于其他群体。此外，报告还显示，在所有诈骗信息的传播渠道中，78%的诈骗信息来自短信，其次是微信、电话、APP推送。接近四成的受访者表示收到过活动类诈骗信息，近三成表示遭遇过购物类诈骗，约有两成表示遭遇过仿冒身份类诈骗。

应该如何有效防范移动支付风险？银联移动支付安全专家建议消费者——

一是提升自我安全保护意识，改善移动设备使用习惯。用户使用手机时尽量设置密码，提高手机的安全性，如开启指纹、面部识别、锁屏密码等。在使用手机上网购物时，尽量在安全、可信任的网络环境中进行每一笔移动支付；在不同网站设置的支付密码不要相同，一般不要选择“记住密码”选项。

二是坚决远离网络赌博，一旦遭遇应及时举报。不法分子将赌桌搬上网络，危害辐射面更广，容易使受害人深陷泥潭难以自拔。公众一旦发现网络赌博时，应坚决远离，同时提醒身边人注意并通过中央网信办官方网站举报入口、网络举报客户端、举报中心微信公众号等渠道进行举报，共同净化网络环境。

三是切不可贪图小利，严防新型骗局。近年来，网络骗局花样翻新，让人防不胜防。例如，通过植入木马病毒的二维码、虚假银行网址进行诈骗等。消费者不要随便扫来历不明的二维码，不要轻易打开陌生短信的链接。在投资理财前做好功课，了解平台资质、资金流向等信息。在登录银行网站时，关注银行官方门户网站地址，避免通过搜索链接进入钓鱼网站。

四是遭遇诈骗时保持冷静，寻求多方保护。遇到诈骗，消费者应向警方、亲友寻求帮助，如发生经济损失，要保持镇静，及时止损，第一时间保护个人账户，联系银行客服或第三方客服进行账户冻结或挂失，防止发生二次损失。同时要保存、记录聊天内容、诈骗金额，搜集证据并保存犯罪分子相关信息，为警方提供更多有效线索，加快破案速度。

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)