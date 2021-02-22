本报北京2月20日电 （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2月11日至17日（农历除夕至正月初六），春节假期7天，国家铁路发送货物7299万吨，同比增长23.7%，日均装车16.89万车，创历年同期最高纪录。

国铁集团运输部相关负责人介绍，春节假期7天，国家铁路发送旅客2332.7万人次，较2019年同比下降60.8%，较2020年同比增长3.0%，其中，铁路局管内短途客流较2020年同比增长19.9%。

据了解，今年以来，铁路部门坚持以保障民生和国民经济平稳运行为中心，以市场需求为导向，深入实施铁路运输供给侧结构性改革，持续提升运输效率和服务品质。截至2月17日，国家铁路货物发送量完成5.0亿吨，同比增长15.9%，日均装车17.15万车、同比增长16.7%，为促进经济社会发展做出了新贡献。

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