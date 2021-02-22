人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

出口增长四成  规模创历史新高

跨境电商增长势头猛（网上中国）

本报记者  乔  彩
2021年02月22日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　2月9日，一趟满载41个集装箱饰品、箱包、手机周边产品等日用百货的中欧班列（西安），从中国铁路西安局集团有限公司西安西站新筑车站缓缓驶出，为欧洲消费者带去来自中国的“新春礼物”。
　　张丹华 钟翰林摄

　　工人在浙江义乌一家跨境电商企业内分拣包裹。
　　新华社记者 黄宗治摄

　　2020年以来，中国外贸进出口持续向好。据海关统计，2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1%。跨境电商正成为稳外贸的重要力量，超万家传统外贸企业触网上线、提质增效，跨境电商成为企业开展国际贸易的首选和外贸创新发展的排头兵。

　　

　　“中国制造”需求量上升

　　“2020年我们的跨境电商出口额达13亿元，预计2021年可以达到16亿元。”浙江某国际贸易有限公司负责人表示，该公司从2014年开始进入跨境电商领域，2018年开始做跨境电商出口，近年来保持了50%以上的高速增长。

　　这只是中国跨境电商企业发展的一个例子。据海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，作为新兴贸易业态，跨境电商在防疫期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象。2020年中国跨境电商进出口规模达1.69万亿元，强势增长31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%，各项指标均创新高。

　　当前，全球消费者正在主动或被动地将消费行为转移到线上，跨境电商平台成为消费者采购的重要渠道。受疫情影响，海外许多工厂处于半停产状态，海外消费者对“中国制造”的需求上升，电子产品、日用品等受到海外消费者的青睐。海关数据显示，2020年中国出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%。

　　对于海外消费者需求的变化，中国卖家快速响应，利用国内制造业供应链的成熟和完整度优势，灵活调整自身产品，实现了逆势增长。“我们隔壁有个工厂，原来是生产家用灯具。防疫期间他们开始生产紫外线消毒灯，这个灯在海外卖得特别好。”中山市一名LED厂商称。

　　亚马逊全球开店企业购亚太卖家拓展负责人杨钧对此深有感触：“防疫期间，很多卖家开拓了很多新的业务机会。”她指出，疫情导致的居家隔离产生了新的需求，除了医疗用品，包括蓝牙耳机、网络摄像头、升降桌、办公椅等在内的远程办公品类有显著增长。

　　“海外仓”大大节约成本

　　“疫情给我们带来了极大的挑战。”某跨境电商负责人介绍，疫情发生以来，国际航空数量锐减，跨境电商遇到了物流配送慢、成本上升、退换货和清关难等问题。

　　在此情况下，国家出台一系列利好政策，给跨境电商平台和商家注入了“强心针”。2020年，中国与22个国家“丝路电商”合作持续深化，双边合作成果加速落地；国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区，跨境电商综试区扩大到105个；海关总署增设“9710”“9810”跨境电商B2B出口贸易方式，推动通关便利化。目前多地的跨境电商综试区正继续推进关于跨境支付、电商平台、物流公司等多个产业链的政策利好措施。

　　海外仓模式成为众多跨境企业的新选择。“物流时效实现了从25到30个工作日甚至一个半月，向七日达、三日达、一日达跃升；区别其他物流渠道，海外仓帮助我们节省了20%的物流成本；产品破损率降低的同时，买家服务体验和店铺好评率直线上升。”敦煌网户外骑行用品卖家Roy介绍，截至2020年，海外仓占到公司总量的80%，布局海外仓的产品业绩销量增长了3倍以上。

　　疫情加速了数字化新外贸趋势，技术创新为出口赋能。例如，阿里巴巴国际站通过线上展会、音视频洽谈等模式，以及智能化的翻译、报关、物流、退税等服务，拉近买卖家之间的跨国距离。“我们既要解决商家精准获取订单的问题，还要确保国际运输、跨境支付等环节的畅通。”阿里巴巴国际站总经理张阔表示。

　　迈进“精耕细作”阶段

　　“中国商品不仅物美价廉，产品设计也很出色，很多科技产品都好用。”一位经常购买中国产品的海外消费者赞叹道。

　　随着出口跨境电商的不断发展，越来越多的中国商品走向海外，全球消费者的需求也不断升级。经历了快速成长、野蛮生长、产能调整之后，中国出口跨境电商行业迎来了库存改善、经营稳健的新发展阶段。

　　亚马逊日前发布《从新业态到新常态——2020中国出口跨境电商趋势报告》，总结出中国出口跨境电商发展的五大趋势：卖家地域和类型更多元、全球布局加速、品牌意识增强、产品创新提速、响应能力升级。

　　“中国出口跨境电商行业和卖家经历了从‘野蛮生长’到‘精耕细作’的演变。出口跨境电商成为中国外贸的重要支持力量，并正从外贸‘新业态’成为外贸‘新常态’。”亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人戴竫斐表示，中国卖家在做全球业务的时候，要有全球视野和本土化的思维。

　　戴竫斐认为，一方面，多元化的发展可以为未来打造更好的发展基础，中国卖家除了发展美国、欧洲、日本等成熟市场，也可以进一步走入很多新兴市场，比如澳大利亚、新加坡等；另一方面，中国卖家需要了解本地消费者的需求是什么，以消费者作为出发点，做好产品的差异化设计，更好服务本地消费者购买的需求，同时也要了解各个国家不同的贸易法规和产品法规，在合规的基础上获得更健康、持久的运营。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
7天用了357万TB！就地过年带动手机流量增长
　　人民网北京2月21日电 （赵超）据工业和信息化部官网消息，2021年春节假期（2月11日—2月17日），移动数据流量保持较快增长。春节假期7天，移动互联网流量达到357.3万TB(1TB=1024GB)，与2020年春节7天相比增长23.4%。…
1月份我国外汇市场运行总体平稳 跨境双向投资活跃
　　人民网北京2月21日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2021年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2021年1月，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元；银行代客涉外收入4933亿美元，对外付款4445亿美元，涉外收付款顺差488亿美元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部