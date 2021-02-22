本报记者 乔 彩

2月9日，一趟满载41个集装箱饰品、箱包、手机周边产品等日用百货的中欧班列（西安），从中国铁路西安局集团有限公司西安西站新筑车站缓缓驶出，为欧洲消费者带去来自中国的“新春礼物”。

张丹华 钟翰林摄

工人在浙江义乌一家跨境电商企业内分拣包裹。

新华社记者 黄宗治摄

2020年以来，中国外贸进出口持续向好。据海关统计，2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1%。跨境电商正成为稳外贸的重要力量，超万家传统外贸企业触网上线、提质增效，跨境电商成为企业开展国际贸易的首选和外贸创新发展的排头兵。

“中国制造”需求量上升

“2020年我们的跨境电商出口额达13亿元，预计2021年可以达到16亿元。”浙江某国际贸易有限公司负责人表示，该公司从2014年开始进入跨境电商领域，2018年开始做跨境电商出口，近年来保持了50%以上的高速增长。

这只是中国跨境电商企业发展的一个例子。据海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，作为新兴贸易业态，跨境电商在防疫期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象。2020年中国跨境电商进出口规模达1.69万亿元，强势增长31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%，各项指标均创新高。

当前，全球消费者正在主动或被动地将消费行为转移到线上，跨境电商平台成为消费者采购的重要渠道。受疫情影响，海外许多工厂处于半停产状态，海外消费者对“中国制造”的需求上升，电子产品、日用品等受到海外消费者的青睐。海关数据显示，2020年中国出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%。

对于海外消费者需求的变化，中国卖家快速响应，利用国内制造业供应链的成熟和完整度优势，灵活调整自身产品，实现了逆势增长。“我们隔壁有个工厂，原来是生产家用灯具。防疫期间他们开始生产紫外线消毒灯，这个灯在海外卖得特别好。”中山市一名LED厂商称。

亚马逊全球开店企业购亚太卖家拓展负责人杨钧对此深有感触：“防疫期间，很多卖家开拓了很多新的业务机会。”她指出，疫情导致的居家隔离产生了新的需求，除了医疗用品，包括蓝牙耳机、网络摄像头、升降桌、办公椅等在内的远程办公品类有显著增长。

“海外仓”大大节约成本

“疫情给我们带来了极大的挑战。”某跨境电商负责人介绍，疫情发生以来，国际航空数量锐减，跨境电商遇到了物流配送慢、成本上升、退换货和清关难等问题。

在此情况下，国家出台一系列利好政策，给跨境电商平台和商家注入了“强心针”。2020年，中国与22个国家“丝路电商”合作持续深化，双边合作成果加速落地；国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区，跨境电商综试区扩大到105个；海关总署增设“9710”“9810”跨境电商B2B出口贸易方式，推动通关便利化。目前多地的跨境电商综试区正继续推进关于跨境支付、电商平台、物流公司等多个产业链的政策利好措施。

海外仓模式成为众多跨境企业的新选择。“物流时效实现了从25到30个工作日甚至一个半月，向七日达、三日达、一日达跃升；区别其他物流渠道，海外仓帮助我们节省了20%的物流成本；产品破损率降低的同时，买家服务体验和店铺好评率直线上升。”敦煌网户外骑行用品卖家Roy介绍，截至2020年，海外仓占到公司总量的80%，布局海外仓的产品业绩销量增长了3倍以上。

疫情加速了数字化新外贸趋势，技术创新为出口赋能。例如，阿里巴巴国际站通过线上展会、音视频洽谈等模式，以及智能化的翻译、报关、物流、退税等服务，拉近买卖家之间的跨国距离。“我们既要解决商家精准获取订单的问题，还要确保国际运输、跨境支付等环节的畅通。”阿里巴巴国际站总经理张阔表示。

迈进“精耕细作”阶段

“中国商品不仅物美价廉，产品设计也很出色，很多科技产品都好用。”一位经常购买中国产品的海外消费者赞叹道。

随着出口跨境电商的不断发展，越来越多的中国商品走向海外，全球消费者的需求也不断升级。经历了快速成长、野蛮生长、产能调整之后，中国出口跨境电商行业迎来了库存改善、经营稳健的新发展阶段。

亚马逊日前发布《从新业态到新常态——2020中国出口跨境电商趋势报告》，总结出中国出口跨境电商发展的五大趋势：卖家地域和类型更多元、全球布局加速、品牌意识增强、产品创新提速、响应能力升级。

“中国出口跨境电商行业和卖家经历了从‘野蛮生长’到‘精耕细作’的演变。出口跨境电商成为中国外贸的重要支持力量，并正从外贸‘新业态’成为外贸‘新常态’。”亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人戴竫斐表示，中国卖家在做全球业务的时候，要有全球视野和本土化的思维。

戴竫斐认为，一方面，多元化的发展可以为未来打造更好的发展基础，中国卖家除了发展美国、欧洲、日本等成熟市场，也可以进一步走入很多新兴市场，比如澳大利亚、新加坡等；另一方面，中国卖家需要了解本地消费者的需求是什么，以消费者作为出发点，做好产品的差异化设计，更好服务本地消费者购买的需求，同时也要了解各个国家不同的贸易法规和产品法规，在合规的基础上获得更健康、持久的运营。

(责编：胡永秋、牛镛)