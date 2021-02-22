在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是一个关系大局的重大问题。新春伊始，中共中央、国务院公开发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》。这是新世纪以来，党中央连续发出的第十八个“一号文件”。今年的“一号文件”围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，对全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出重大部署，对于我们扎实做好新发展阶段“三农”工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，具有重大指导意义。

“十三五”时期，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国现代农业建设取得重大进展，乡村振兴实现良好开局。粮食产量连续保持在1.3万亿斤以上，农民人均收入较2010年翻一番多。新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，创造了人类减贫史上的奇迹。农村人居环境明显改善，农村改革向纵深推进，农村社会保持和谐稳定，农村即将同步实现全面建成小康社会目标。农业农村发展取得新的历史性成就，为党和国家战胜各种艰难险阻、稳定经济社会发展大局，发挥了“压舱石”作用。实践充分证明，以习近平同志为核心的党中央驰而不息重农强农的战略决策完全正确，党的“三农”政策得到亿万农民衷心拥护。

习近平总书记指出：“全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。”必须深刻认识到，解决好发展不平衡不充分的问题，重点难点在“三农”，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展；构建新发展格局，潜力后劲在“三农”，迫切需要扩大农村需求，畅通城乡经济循环；应对国内外各种风险挑战，基础支撑在“三农”，迫切需要稳住农业基本盘，守好“三农”基础。新发展阶段“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。

民族要复兴，乡村必振兴。脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。我们要贯彻落实“一号文件”精神，开拓进取，真抓实干，努力开创“三农”工作新局面。要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，设立衔接过渡期，确保过渡期内各项政策平稳过渡，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，接续推进脱贫地区乡村振兴，加强农村低收入人口常态化帮扶，确保不出现规模性返贫。要加快推进农业现代化，提升粮食和重要农产品供给保障能力，实行粮食安全党政同责，确保粮食播种面积和产量不下降。打好种业翻身仗，采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决守住18亿亩耕地红线，加强高标准农田建设，强化现代农业科技和物质装备支撑，构建现代乡村产业体系，推进农业绿色发展，推进现代农业经营体系建设。要大力实施乡村建设行动，加快推进村庄规划工作，加强乡村公共基础设施建设，实施农村人居环境整治提升五年行动，提升农村基本公共服务水平，全面促进农村消费，加快县域内城乡融合发展，强化农业农村优先发展投入保障，深入推进农村改革。要加强党对“三农”工作的全面领导，强化五级书记抓乡村振兴的工作机制，加强党委农村工作领导小组和工作机构建设，加强党的农村基层组织建设和乡村治理，加强新时代农村精神文明建设，健全乡村振兴考核落实机制。

今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，所有工作都要围绕开好局、起好步来展开。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路，汇聚更强大的力量，采取更有力的举措，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，我们就一定能以优异成绩庆祝建党100周年，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 01 版）

(责编：李源、初梓瑞)