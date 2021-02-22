本报记者 高云才 常 钦 郁静娴 李晓晴

时值新春，山东济南市济阳区曲堤镇小刘村的蔬菜大棚里，一派生机盎然。“过年了，咱这蔬菜大棚不打烊，越干越起劲！”一大早，脱贫户刘庆安夫妇俩忙着采收菠菜，打捆、装筐后直运市场。像刘庆安一样，靠着产业扶贫鼓腰包，一家家脱贫户又迎来充实的幸福年。

发展产业是实现脱贫的根本之策。习近平总书记指出，产业扶贫是最直接、最有效的办法，也是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长远之计。

党的十八大以来，各地农业农村部门持续推进贫困地区产业发展，832个贫困县累计建成各类产业基地超过30万个，98%的贫困户享受产业扶贫政策，贫困地区产业发展条件显著改善，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

脱贫产业广覆盖，稳定增收有保障

这些天，江西于都县禾丰镇兰花基地游客多了起来。“节日期间兰花卖得可俏啦！”脱贫户曾于峰培训后成了镇里兰花联合合作社的生产主管，一大早，他边带着村民给鲜花施肥浇水，边给顾客讲鲜花知识。

村村有致富项目、人人有脱贫门路。在禾丰镇，小小兰花带动周边6个村庄发展起了鲜花种植产业。合作社还提供就业岗位320余个，带动群众务工年均增收1.5万元以上。

不止禾丰镇，脱贫地区因地制宜，一个个特色产业应运而生。在陕西洛川县，53万亩苹果树成了乡亲们脱贫致富的“金果果”；在甘肃定西市，马铃薯种植面积300多万亩，为西北干旱地区蹚出一条产业致富路。

脱贫产业广覆盖，贫困地区有了发展新路子。目前，832个贫困县全部编制产业扶贫规划，累计建成种植、养殖、加工等各类产业基地超过30万个，每个县都形成了2—3个特色鲜明、带贫面广的扶贫主导产业，贫困县登记的地理标志农产品达800多个、认证绿色和有机农产品1.1万个，比2012年增长4倍多，有效带动脱贫群众稳定增收。

“红彤彤的草果越长越大，咱们的日子也越过越红火！”云南贡山独龙族怒族自治县独龙江乡巴坡村村民马文军，去年60多亩草果大丰收，带来10万多元收入，“村里有了当家产业，大伙干劲十足。”2020年，怒江傈僳族自治州成为全国草果的核心产区，面积达111万亩，16.5万贫困群众从中受益。

小特产长成大产业。目前，产业扶贫政策已覆盖98%的贫困户，有劳动能力和意愿的贫困群众基本都参与到产业扶贫之中。“产业扶贫已成为覆盖面最广、带动人口最多、可持续性最强的扶贫举措。”农业农村部副部长刘焕鑫说。在产业扶贫的有力支撑下，贫困户人均纯收入由2015年的3416元增加到2019年的9808元，年均增长30.2%。

延伸产业链，紧密利益链，产业发展质量高

清洗、去皮、机切……走进广西田林县六隆镇酸笋加工标准化厂房，流水线上机器转得正欢。“种了20多年八渡笋，这几年效益翻番了！”平细村脱贫户吴再梦说，去年全家的鲜笋全部卖给加工厂，销路不愁，价格保底，一年挣了7万多元。

在田林县，从低产林改造到引进初级加工，再到创建产业核心示范区，八渡笋产业不断升级，全县干笋年产值突破2亿元。依托竹林资源，当地建成竹海观光通道，深度开发八渡笋罐头、腌菜等系列食品，低产林不断增值。

延伸产业链。全国832个贫困县建设农产品初加工设施4.3万座，新增初加工能力828.8万吨，创造了更多产业增值收益和就业岗位。“农工、农商、农旅深度融合，全县3家4A级景区和50个美丽乡村，带动发展846家民宿和农家乐。”湖北咸丰县委书记郑东来说。

完善利益链。各地建立产业带贫增收的长效机制，累计培育引进各类企业6.76万家、发展农民合作社71.9万家、发展家庭农场超过15万家，主导产业基本实现龙头带动。

脱贫产业重在群众受益。“5个蜜瓜大棚都跟合作社签了订单协议，瓜苗、地膜都不用掏钱，还有技术员现场指导。”算起去年的收入账，甘肃瓜州县瓜州镇三工村脱贫户杨生金眉开眼笑，“一年能种两茬，至少能挣1万元。”

“我们为农户提供种植、管理、运输、售卖一体化服务，实现两茬种植、错时上市，全年生产、四季有瓜。”瓜州县西域风瓜果产销农民合作社负责人薜新兵说。在龙头带领下，瓜州镇蜜瓜种植面积达到1.2万亩，85%的蜜瓜实现订单销售。

在全国，依托订单生产、就地务工、股份合作等方式，72%的脱贫户与新型农业经营主体建立了紧密型的利益联结关系。

补短板、育人才，产业发展后劲足

挑拣、打包、运输……不到两天，河南汝阳县靳村乡椿树村脱贫户裴宽娃种植的4000箱香菇被收购一空。“产得好更要卖得好，有了物流渠道，深山香菇也能成网红年货！”望着装满香菇的货车，裴宽娃笑得灿烂。

为了推动山货进城，汝阳县着力畅通物流“微循环”，打通农产品上行“最初一公里”。今年以来，全县扶贫产品通过网店销售、线下直销等形式卖出400多万元，带动30多家特色农产品合作社、家庭农场增收。

在安徽砀山县黄屯村，机耕路、引水渠修到了田间地头，建成容量近千吨的冷储库。“冷储库就是俺们的宝库，地头摘下的鲜梨按每斤2毛的保管费冷藏收储，一个月后错峰出售，每斤能多赚1元，再也不用担心旺季滞销了。”脱贫户李文佩高兴地说。

随着物流、配套设施等短板加快补齐，脱贫地区产业发展条件显著改善。据统计，全国脱贫县累计建成高标准农田2.1亿亩、仓储冷库设施库容1400万吨，创建各类扶贫产业园2100多个，不仅夯实了产业发展基础，也为资本、技术、人才等要素进入脱贫地区提供了平台载体。

“管护好才能产好茶！”四川旺苍县大两镇金光村一大片黄茶园里，驻村农技员、镇农业技术推广服务站农艺师赵大春，带着种茶农户拆除茶园地膜，套种豆类作物，增加土壤肥力。

“科学种黄茶，亩均效益能到3万多元。”农技员手把手教，金光村脱贫户蒲守国从门外汉变成了土专家，带动70多名群众一起种黄茶。如今，旺苍新建黄茶基地亩产值增长80%。

既要富口袋，也要富脑袋。通过产业赋能，庄户人家相互学、比着干，70%以上的贫困户接受了生产指导和技术培训，自我发展能力明显提升。各地累计培养各类产业致富带头人90多万人，越来越多的贫困户稳定脱贫，奔向幸福新生活。

“巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，发展产业是直接衔接点。”刘焕鑫说，下一步，要进一步完善产业帮扶政策举措，着力推动脱贫地区特色产业由快速覆盖向长期培育转变，由主要支持种养环节向全产业链条拓展转变，推进特色产业不断发展壮大、提档升级，提高质量效益和竞争力。

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)