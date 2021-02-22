李志勇

小米公司近日传出要造车的消息，受到社会广泛关注。虽然小米对此没有最终确认，但这样的舆论和市场热度也显现出造车新势力开始迎来新的一轮发展机遇。在这新一轮机遇中，创新代替资本成为造车新势力发展的一个突出特点。

日前，多家媒体曝出小米公司已经确认要造车，并将其视为战略级决策，公司创始人雷军或将亲自带队。虽然之后小米官方回应了“等等看看，暂时没有”“晚点等公告”等不确定的内容。但这一消息还是引起了社会的普遍关注，小米的股价也随之应声上涨。而就在一个月之前，百度公司宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业进入整车制造领域。

随着中国新能源、智能化汽车的兴起，众多跨界而来的造车新势力也开始不断增多。从2014年开始，形形色色的新造车企业最高峰的时候有超过300家，但很快造车新势力就迎来残酷的市场淘汰。2019年可以说是造车新势力最困难的一年，2020年，造车新势力开始进入分水岭，蔚来、理想、小鹏等头部企业发展迅速，但更多的如赛麟汽车、前途汽车、拜腾汽车等却或是人去楼空或是游走在破产边缘。

造车新势力经历了起伏，但中国新能源汽车发展的势头和趋势一直没有改变。在市场和政策的强力推动下，虽然2020年受新冠肺炎疫情的影响，整体汽车市场走低，但新能源汽车市场却逆势上扬。中国汽车工业协会最新数据显示，2021年1月，国内汽车市场销售超过250万辆，同比增长近30%。其中，新能源汽车销售近18万辆，同比增长超过230%，单月销量创历史新高。

政策的推进和市场的上扬给造车新势力带来了新一轮的发展机遇，资本市场也开始对造车新势力再次升温。近日，威马汽车宣布与多家银行及金融机构达成115亿元战略合作协议。高瓴资本也宣布斥资2亿美元参与比亚迪最新一轮定增。

除了资本外，在这新一轮的发展机遇中，创新成为造车新势力的一个重要特征。以百度为例，对比于之前众多造车新势力的跨界，百度有着更深厚的汽车行业的积累，如百度Car life，以及Apollo自动驾驶开放平台等，都是多年创新积累的成果。2020年，百度核心研发费用占收入比例超过20%，位于中国大型科技互联网公司前列，在人工智能专利申请量和授权量方面连续三年位居中国第一。百度自主研发的云端通用芯片昆仑1，已在多个场景广泛部署，下一代7纳米昆仑2芯片即将量产，性能将比昆仑1提升3倍。也正是这种创新积累，才能让百度抓住在云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的新机遇。

业内专家表示，造车新势力的新发展机遇比拼的不再是资本游戏，而是真正的创新能力。经过上一轮的淘汰，谁有更新的技术、更好的产品，谁才能拥有竞争的优势。现在，市场上不缺创新的动力、资金，甚至不缺创新的人才，企业持续创新的意志和定力才是最稀缺的。

(责编：王震、吕骞)