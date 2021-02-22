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中国重组蛋白新冠疫苗在巴基斯坦三期临床试验

2021年02月22日08:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国重组蛋白新冠疫苗在巴基斯坦三期临床试验

　　记者21日从中国科学院微生物研究所获悉，该所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司(智飞生物)共同研发的中国首个重组蛋白新冠疫苗“ZF2001”，近日在巴基斯坦获准进入三期临床试验。

　　这是继乌兹别克斯坦启动“ZF2001”三期临床试验后，中国该款重组蛋白新冠疫苗再次在国外开展三期临床试验。

　　据了解，“ZF2001”新冠疫苗在巴基斯坦三期临床试验包括安慰剂组和疫苗组，巴国内获准参试者大约1万人，其中30%为老人。

　　新冠疫苗“ZF2001”由中科院微生物所与智飞生物联合研发，拥有自主知识产权。2020年11月，该重组蛋白新冠疫苗启动中国国内三期临床试验。当年12月，其国际多中心三期临床试验在乌兹别克斯坦正式启动。乌兹别克斯坦是该款疫苗首个海外临床试验点，目前已有7000名志愿者参与试验。

　　中科院微生物所介绍说，据巴基斯坦媒体《每日时报》本月中旬报道，巴基斯坦药品监督管理局已批准中国第三款新冠疫苗“ZF2001”进入三期临床试验，成为世界上首个接受中国研发的第三款疫苗的国家，以加强巴基斯坦新冠疫苗接种工作。此前，巴基斯坦已经授权使用来自中国国药集团和康希诺公司的新冠疫苗，分别为灭活疫苗和腺病毒载体疫苗。

　　巴基斯坦卫生部发言人表示，由于仅一家公司无法满足巴基斯坦庞大人口规模对疫苗的需求，因此允许多家公司助力接种工作。

　　巴媒称，谈及“ZF2001”新冠疫苗，巴基斯坦拉合尔健康科学大学发言人谢诺尔·阿扎尔表示：“以其在对抗新冠变种病毒的可靠性和性能而言，这款疫苗似乎在触发免疫反应方面非常有效。”(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、吕骞)

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