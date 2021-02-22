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每斤十几万元乃至数十万元 谁是“天价岩茶”幕后推手？

郑良 张逸之 吴剑锋
2021年02月22日08:21 | 来源：经济参考报
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拥有千年历史的武夷岩茶以工艺繁复、制作周期长、品质独特著称，价格向来不菲。近年来，部分岩茶价格呈现数倍乃至一二十倍增长，从每斤数千元、上万元涨至十几万元甚至数十万元。

春节期间，“新华视点”记者调查发现，“天价岩茶”愈演愈烈，有的还打着“非卖品”名义“天价”出售，少数岩茶被炒作成“办事茶”“送礼茶”，成为热门高端礼品，并滋生回收、代售等变现业务。谁是“天价岩茶”幕后推手？

每斤10万元以上的岩茶充斥市场

“非卖品”卖“天价”

记者近日走访福州茶叶市场发现，包装奢华、每斤10万元以上的岩茶充斥市场。

记者注意到一个有意思的现象：一些包装上标注“非卖品”的茶叶，不仅在专卖店公开出售，并且店员一张口就是每斤十几万元乃至数十万元。

在福州一家名为“手尚功夫”的茶叶店，店员向记者推荐一款标注“非卖品”的“远香”茶叶，10克1泡的茶叶9600元，每斤48万元。记者问这款茶能不能卖，店员表示“可以”，并称春节期间这款茶很多人想要，需要等几天才有货。记者表示预订5泡，店员电话确认后说“三天后可以取货。”

记者在福州一家“北岩”岩茶店看到，一款名为“宗匠大韵”的岩茶，一盒两泡（1泡9克）标价16200元，每斤45万元，茶叶包装上标注“非卖品”。记者问“非卖品”是否出售，工作人员表示，可以按标价出售。

市场上还疯传所谓“天价岩茶”榜单。记者拿到一份最新的“2021年天价岩茶”榜单，上榜岩茶分“非卖品”和“在售品”。“非卖品”有18款茶，每斤价格均在10万元以上，售价在30万元以上的岩茶有14款；“在售品”有七八十款，每斤价格在5万元以上。

记者在福州、武夷山多家茶叶专卖店发现，榜单上的“天价茶”绝大多数在销售，且每斤超过10万元的不止上榜岩茶品牌。

在福州一家“八马”茶叶店，店员向记者推荐多款每斤价格10万元以上的岩茶；其中一款名为“牛一”的岩茶，1泡仅8克，包装奢华，售价3000元。

“天价茶”榜单成送礼依据

收受后还可回收、代售变现

记者调查了解到，绝大多数武夷岩茶的成本在数百元、数千元之间。多位业内人士均表示，“每斤动辄一二十万元、数十万元的‘天价茶’，价格严重背离价值，肯定不是正常现象。”

位于武夷山星村镇黄村的一家中小型岩茶厂，茶叶是由当地茶农加工生产的。前些年，这里的茶叶销售价格为每斤300元至3000元。近年来，该茶厂和福州客商合作，注册新公司、包装营销，改头换面，部分岩茶每斤达十几万元甚至三十多万元。

武夷山茗川世府茶叶合作社党支部书记黄正华告诉记者，“天价岩茶”主要是武夷山以外一些商人进场炒作的结果。

“外面公司运作能力很强，进武夷山后，收购茶农产品，注册一个商标，取个花名，文案做漂亮，包装搞奢华，炒作‘榜单’‘稀缺’‘非卖品’等噱头，推高价格。”黄正华说。

“天价茶”的背后暗藏“四风”等腐败动向。记者在福州多家茶叶店暗访时，多名店员告诉记者：“1泡茶近万元甚至一两万元，买的人不怎么喝，几乎都是用来办事送礼的。”中秋、国庆及春节期间，此类“天价茶”销量明显增加。

记者调查了解到，“天价茶”榜单之所以受追捧，除了企业的营销炒作，还因为榜单成为一些人办事送礼的重要依据。

多家茶叶店店员告诉记者：“这个榜单一出来，大家就知道了这款茶叶的价格，送给领导有面子。”在福州三坊七巷附近一家茶叶店，店员告诉记者，不少人是按照榜单的排名找茶送礼，越是“非卖品”、越是高价越受追捧。有的茶品质一般，但是标上“天价”，偏偏有人找上门来买，说领导爱喝，非得送这款茶不可。

“有款上榜岩茶单泡6000元，有顾客寻上门来要买，说是年节送礼，对方只要这款茶，最后每泡茶加价2000元购买。”福州鼓楼区一家茶叶专卖店店员告诉记者。

记者在福州一些茶叶店暗访发现，有的茶叶店提供“天价茶”回收服务，“收这么贵的茶，有的人觉得喝了浪费，想要转手变现，可以把茶叶放在我们这里，售出后分成。”

多数茶农利益受损

应刹住奢靡腐败之风

记者调查了解到，卖出“天价”的“正岩茶”“山场茶”大都产自武夷山天心村。这些年高端岩茶的火爆，受益的主要是茶商和少数茶农，武夷山大多数茶农不但没有受益，反而成为受害者。

由于近年来市场上炒作“山场茶”“正岩茶”，以“稀缺”“大师”等噱头作为卖点，市场上将“天价岩茶”等同于武夷岩茶，使大量中低端岩茶遭遇“寒流”。实际上，武夷山茶园面积14.8万亩，每年岩茶产量1万多吨，正岩茶不足10%；正岩产区之外，很多中低端岩茶卖不出去，茶农利益受损。

福建省政协常委、民建省委主委吴志明说，一些茶企过度炒作、过度包装，以次充好、以假乱真，岩茶的信誉度有持续下降趋势。近两年以来，中低端岩茶滞销率达40％以上。

采访中，武夷山的茶企、茶农、行业协会负责人、当地党委政府等各方均明确表示，炒作“天价岩茶”，助长了奢靡之风，扰乱了市场秩序，不利于行业健康发展。

全国政协委员、福建武夷星茶业有限公司董事长何一心说：“质优价实，让老百姓而不是少数人消费得起岩茶，才是岩茶产业长远健康发展的方向。不能通过炒作去创造、迎合那些畸形的需求。”

近日，武夷山茶业同业公会发布多封公开信，倡导全市茶企茶农共同反对价格虚高、过度包装、恶俗花名等炒作行为。

针对“天价岩茶”愈演愈烈的乱象，武夷山市委市政府持续采取多项措施整治。武夷山市委常委、宣传部部长彭秀莲告诉记者，近日，武夷山市场监管局、茶业局等部门约谈部分销售“天价岩茶”企业，对存在过度炒作、串通操控茶叶价格，甚至以次充好等行为的依法查处，并予以曝光，纳入企业不良信用记录管理。

业内人士表示，要防止“天价茶”等名贵特产类特殊资源诱发“四风”问题反弹，在日常监督中，应将“天价茶”列入党员干部不得收受的名贵特产资源目录，对于利用“天价茶”进行洗钱、受贿等行为的，应严肃查处，公开通报，形成震慑。

(责编：王震、吕骞)

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