原标题：多个气象站气温刷新2月历史极值 气温为何“飙高”？

昨日494个气象站气温刷新2月历史极值

专家解读气温为何“飙高”

本月18日以来，全国多地都出现了气温回升的情况，尤其是北方多地都出现了20摄氏度以上的温度，昨天白天，全国共有494个气象观测站气温刷新2月份历史极值，其中北京南郊气象台最高气温达到25.6℃。

很多网友表示，这样的温度甚至可以换上短袖了，但是中国气象局提醒，预计21日夜间起冷空气将自北南下，我国中东部气温坐上“过山车”。从今天开始，北京的气温将明显下降，预计今夜至后天白天有小雪。所以还不能“脱秋裤”。

2月18日以来，全国多地都出现了气温回升的情况，据中国天气网消息，2月21日凌晨，河北石家庄最低气温18.9摄氏度，是继20日17.2摄氏度之后再度刷新1955年以来2月最低气温的最高纪录。同时，山东济南最低气温15.1摄氏度，打破了1951年以来2月最低气温的最高纪录。

据中央气象台消息，昨日白天，北京南部、河北中南部、陕西关中、山东大部、河南及以南大部地区气温有25～29℃，河南西峡达30℃。北京、天津、河北、山西、山东、河南、安徽、江苏、湖北、陕西、辽宁等省(直辖市)共有494个国家气象观测站气温突破有气象记录以来2月份历史极值。其中，北京南郊观象台昨天白天最高气温为25.6℃。

“24摄氏度是什么概念呢，就相当于常年5月的气温水平。”中国气象局工作人员介绍。

对此，很多生活在北方地区的网友都表示，这样的天气完全不像是北方的2月，“都有一种夏天的感觉，甚至我都可以穿短袖了。”一位生活在北京的网友说。

对于各地气温近期出现飙升，多位专家表示，影响原因其实各有不同。

据河南省气象台首席预报员张宁介绍，近期河南气温持续升高的主要原因是由于东亚高纬冷空气势力较弱，我国中东部大部分地区受暖气团控制，天气晴好，并且地面盛行西风和南风。

据河北省气象台首席预报员张江涛介绍，河北此次升温则是在暖气团的影响下，升温的地区特别是河北省中南部，长时间没有冷空气或冷空气势力很弱造成的。在山东，省气象台首席预报员史茜表示，受暖脊与西南暖平流配合影响，地面偏南大风是造成升温的主要原因。

还有专家认为，此次升温也受到了一部分“焚风效应”的影响。张江涛认为，太行山沿山一带确实受到焚风的影响，暖气团集中到了山前一带，暖气团变得更暖。而根据实况，泰山山脉北侧气温高于南侧，济南、淄博风力也明显更大，也存在部分焚风效应。

北京青年报记者了解，所谓“焚风效应”是一种由地形动力强迫引起的过山气流下沉造成的干热风，中纬度相对高度不低于800至1000米的任何山地都可能出现。

提示

今日冷空气“杀回马枪”

据中国气象局21日消息，预计21日夜间起，冷空气将自北南下，我国中东部气温坐上“过山车”。中央气象台预计，21日夜间至23日，华北、东北地区、黄淮、江淮等地气温将下降4至8摄氏度，局地降温幅度可超过10摄氏度，受大风及上游输送影响，21日内蒙古中西部、山西北部、河北中北部、北京、天津以及新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

未来三天，全国降水依然较弱，降雪主要集中在新疆北部和西南部、内蒙古东北部、黑龙江、吉林东部，以小到中雪为主，局地有大雪，北京市气象台提醒，受冷空气影响，今明两天最高气温明显下降，预计明天白天最高气温降至5℃左右。今天夜间到后天白天北部地区或有小雪或零星小雪。

本组文/本报记者 付垚 解丽 实习生 霍紫薇 统筹/蒋朔

(责编：赵竹青、吕骞)