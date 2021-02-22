原标题：美科学家：2100年前火星上将建成百万人口城市

据俄罗斯卫星通讯社21日报道，美国火星学会会长、火星研究爱好者兼工程师罗伯特·祖布林认为，2030年前，人类将在火星上常驻，2100年前，那里将出现百万人口的大城市。

18日，2020年7月从地球发射升空的最新型美国“毅力(Perseverance)”号火星车登陆火星。“毅力”号是美国国家航空航天局向火星表面发射的第五辆火星车。同时，“好奇”号火星车现在仍继续在火星上工作。但目前，让人类在火星上生存仍然是个科学幻想，火星距离地球太遥远，且存在许多谜团。

SpaceX公司所有者、商人马斯克(Elon Musk)先前宣布2026年前开始载人飞往火星的目标。祖布林称，这一计划将有所调整，“很可能要等到2030年。2026年或2028年，他大概能将载有货物或机器人任务的星际飞船(Starship)运送到火星，并开始自动建造基地。在将人员运送到那里之前，我们需要动力装置、从火星氧气和水中生产燃料的系统。”

祖布林认为，马斯克2050年前将百万地球人送往火星的计划是“雄心勃勃”的。他说： “我们可以在这个时间前，先向火星发送1000人，他们将在火星上进行工农业生产工作，从而有机会支持更多人的活动。飞往火星以及在火星上出生的人越多，我们会扩展得越快。 2070年前我们将建成城市，并在2100年前把它发展成百万人口的大城市。”(海外网 王珊宁)

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