人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

天寒地冻里，他们为冰雪运动装上“科技的眼睛”

崔 爽
2021年02月22日08:24 | 来源：科技日报
小字号
原标题：天寒地冻里，他们为冰雪运动装上“科技的眼睛”

  　　2月20日，大年初九，为了晚上举行的跳台滑雪测试赛，刘宇早早来到国家跳台滑雪中心“雪如意”，布设仪器、采集数据，比赛持续到夜里9点，气温零下10摄氏度。

　　两天前，刘宇刚从上海赶到张家口。作为上海体育学院运动科学研究院院长，出发地是他工作生活的城市，目的地则是他土生土长的家乡。

　　但他此行不是为了回家。位于张家口市崇礼区的国家跳台滑雪中心是他的“战场”。

　　北京冬奥会冬残奥会测试赛刚刚开始，刘宇带领团队承担了国家重点研发计划科技冬奥重点专项“冬季项目运动员技能优化关键技术研究”，利用人工智能辅助系统实时采集运动员起跳角度、控制姿态、速度、距离等数据，提供科技保障服务。

　　这是他今年第二次来到张家口。1月19日，习近平总书记考察国家跳台滑雪中心时，刘宇正带领7人团队在跳台滑雪出台区域，进行三维动作捕捉采集与分析。

　　科研人员现场汇报了跳台滑雪现场的科研测试情况。习近平总书记在随后的讲话中指出：同我们国家的强国之路一样，中国冰雪运动也必须走科技创新之路，一方面要坚持自主创新，一方面要善于吸收国际上的先进技术和训练方法。

　　“今年初，团队接到任务，大家迅速组织起来，准备好测试设备到了崇礼。”庄薇是刘宇的博士生，也是团队一员，她对科技日报记者回忆道，“刚到第二天，破纪录的大风降温来袭，最低零下30多度。‘雪如意’的缆车还没修好，早上8点到训练场后，大家要爬相当于40层楼的台阶到达约150米高的工作平台。”爬一趟，庄薇一般要歇两次，有时中途线坏了或是要传递设备，还需要反复上下。

　　刘宇的手机里保留了一张1月6日的实时气温截图：下午4时，气温零下30摄氏度，体感温度零下41摄氏度。

　　极寒天气里，大家需要在户外工作大半天。说起当时的冷，庄薇心有余悸。设备的电源线直接冻裂，人手脚全麻，被不由自主冻出眼泪。

　　常规的取暖方式都没用了。喝热水？山上没厕所，队伍里的女孩常要忍一天。吃东西？吃了要喝水，索性不吃了。暖宝宝冻得太久甚至“失灵”，拆开很久也热不起来。

　　设备的日子也不好过。大家去崇礼县城买了很多棉帽子、棉被、棉裤等劳保用品，人要穿，机器也要穿，每天用棉帽子把仪器设备和电线层层裹紧，保证它们正常工作。

　　“国家队来训练，我们就来保障。”刘宇说，以前教练员只能通过摄像机拍摄运动员动作，靠经验判断和改进。但雪上项目在户外进行，场地环境复杂，干扰因素多，传统的生物力学研究方法不能胜任。

　　团队通过在起跳区架设的四台高速摄像机，对助滑、起跳动作进行三维动作捕捉和技术分析，然后基于人工智能图像识别技术实时反馈出台时的三维动作信息，包括起跳开始距离、起跳时下肢三个关节的角度、身体姿态、飞行初期的攻角（对于产生升力延长飞行距离很重要）等关键生物力学指标。

　　同时，团队还使用微型可穿戴设备全程监测运动员的速度，监测发现，在起跳前3米左右，运动员快速用力蹬起，进入腾空阶段。这是过去用传统的录像视频方法很难快速获取的信息。“跳台滑雪选手的助滑速度、起跳角度、身体姿态等，过去只能依靠教练的经验感觉，现在能提供精准量化的快速反馈、技术诊断，对运动员成绩提高有帮助。”刘宇说，这等于给了教练员“第三只眼睛”。

　　身处金字塔尖的运动员，每提高一秒成绩都可能面临几何式增长的受伤风险，而科技的介入能对每个动作数据进行生物力学分析，提出改进方案。国家队的外籍教练Mika说，这些数据对于诊断运动员起跳动作的短板、加快提高成绩有很大帮助。

　　“获得总书记的肯定，团队都感到非常振奋和骄傲。”庄薇记忆犹新，习近平总书记考察时，他们正在半山腰的工作台上进行数据收集，耳边是呼啸北风，窗外是冰天雪地，这也是运动员、科研人共同的战场。

　　身处同一战壕，庄薇不忘为战友鼓劲：“在‘科技强国’的大背景下，我们体育人也要勇于探索，为运动员的训练插上科技的翅膀。相信通过彼此共同的努力，在明年北京冬奥会上，运动员一定能够大放异彩。”

　　“能够为‘科技冬奥’、为提高运动员成绩做出最大努力，我们很荣幸。”刘宇说，他一直在等待、寻找这样的机会，“能在家乡为冬奥会出力，感觉实现了自己的梦想。”

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
7天用了357万TB！就地过年带动手机流量增长
　　人民网北京2月21日电 （赵超）据工业和信息化部官网消息，2021年春节假期（2月11日—2月17日），移动数据流量保持较快增长。春节假期7天，移动互联网流量达到357.3万TB(1TB=1024GB)，与2020年春节7天相比增长23.4%。…
1月份我国外汇市场运行总体平稳 跨境双向投资活跃
　　人民网北京2月21日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2021年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2021年1月，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元；银行代客涉外收入4933亿美元，对外付款4445亿美元，涉外收付款顺差488亿美元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部